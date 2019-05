Un film sud-coreean a castigat marele premiu la Cannes

Ziare.

In competitia oficiala din acest an a Festivalului de Film de la Cannes au fost proiectate 21 de lungmetraje din tari precum Spania, Statele Unite, Belgia, Marea Britanie si Romania. Intre regizorii care au concurat pentru trofeul Palme d'Or s-au numarat Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Ken Loach, Terrence Malick, Quentin Tarantino, Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne si Corneliu Porumboiu.Trofeul a fost prezentat de actrita Catherine Deneuve.Juriul competitiei a fost format din cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu (presedinte), actrita Elle Fanning (SUA), regizoarea si scenarista Alice Rohrwacher (Italia), actrita si regizoarea Maimouna N'Diaye (Burkina Faso), regizoarea si scenarista Kelly Reichardt (SUA), scriitorul si creatorul de benzi desenate Enki Bilal (Franta) si cineastii Yorgos Lanthimos (Grecia), Robin Campillo (Franta) si Pawel Pawlikowski (Polonia).Presedintele juriului a precizat ca decizia a fost luata unanim.Scris de Bong Joon Ho, filmul spune povestea unei familii al carei viitor sta sub semnul intrebarii. Din distributie fac pare Kang-ho Song, Sun-kyun Lee si Yeo-Jeong Cho.Anul trecut, castigatorul trofeului a fost lungmetrajul japonez "Shoplifters", de Kore-Eda Hirokazu.