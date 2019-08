Incepe Festivalul International "George Enescu": 84 de concerte, recitaluri speciale, 2.500 de muzicieni ai lumii cu peste 50 de nationalitati

Editia 2019 a Festivalului in cifre

Programul Orchestrei, inclus in seria ''Mari orchestre ale lumii'', cuprinde, de la ora 19.30, "Rapsodia romana nr. 2 in Re major", de George Enescu si "Simfonia a IX-a in Re minor op. 125", de Ludwig van Beethoven. Alaturi de aceasta va fi Corul Filarmonicii "George Enescu", dirijat de Iosif Ioan Pruner. Solisti vor fi soprana Marlis Petersen, mezzosoprana Elisabeth Kulman, tenorul Benjamin Bruns si basul Kwangchul Youn.Corul Madrigal, coordonat de Anna Ungureanu, va fi parte integranta a unuia dintre cele mai spectaculoase si asteptate evenimente ale festivalului - La Cetra d'Orfeo "Ay Amor!" -, un proiect realizat si dirijat de muzicianul belgian Michel Keustermans.Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va deschide tot sambata, de la ora 22.30, la Ateneul Roman, sectiunea "Concertele de la miezul noptii" din cadrul Festivalului International "George Enescu" 2019.Festivalul "George Enescu" prezinta anul acesta. Prezente in premiera vor fi 34. Printre artistii prezenti - Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida si noua orchestre de talie mondiala.Evenimentul se va desfasura la Sala Palatului, Ateneul Roman, Sala Radio, Sala Mica a Palatului, la Sala "George Enescu" a Universitatii Nationale de Muzica si la Teatrul Excelsior pentru concerte si recitaluri programate in sase mari sectiuni: "Mari orchestre ale lumii", "Concertele de la miezul noptii", "Recitaluri si concerte camerale", "Muzica secolului XXI", "Mozart Week in Residence" si "Forumul International al Compozitorilor".In plus,Editia 2019 a Festivalului International "George Enescu", care are loc in perioada 31 august - 22 septembrie, prezinta publicului mai multe premiere, atat din perspectiva prezentelor artistice, cat si din cea a spectacolelor propuse si a organizarii."Editia 2019 a Festivalului Enescu releva, cu certitudine, puterea originalitatii si a armoniei. Artisti din intreaga lume, de nationalitati diferite, unii avand viziuni si religii diferite vin in cadrul Festivalului cu un singur tel: acela de a face muzica. Or, scopul muzicii este tocmai acesta: sa uneasca si nu sa divida. Cred ca acest lucru transpare si din programul acestei editii. Am reusit sa convingem o multime dintre invitati sa fie prezenti cu lucrari compuse de ei - astfel, vom avea o permanenta alternanta intre muzica clasica si cea contemporana in cadrul aceluiasi concert.Prezenta operelor in concert la aceasta editie este una remarcabila. Vor fi prezentate cateva lucrari in premiera in Romania - printre acestea fiind si opera Leonore, de Beethoven, o lucrare monumentala, iata, niciodata prezentata in Romania. As mai adauga ca un punct de atractie este prezenta violonistei Patricia Kopacinskaia in deschidere, alaturi de Filarmonica din Berlin, cu provocatorul concert pentru vioara de Schoenberg, iar Mariss Jansons, legendarul dirijor al Royal Concertgebouw Orchestra revine la pupitrul orchestrei pentru a incheia Festivalul", a declarat directorul artistic al Festivalului Enescu, Vladimir Jurowski.Printre vedetele editiei se numara actrita franceza Marion Cotillard, care va prezenta la Bucuresti opera "Jeanne d'Arc", sub bagheta dirijorului Alexandre Bloch. I se alatura nume precum Mitsuko Uchida, Rene Jacobs, Kirill Petrenko, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Rolando Villazon si Julia Fischer."Avem premiere pe toate palierele in acest an. Propunem noi formule de repertoriu - cum ar fi opera in concert sau Mozart Week in residence. Avem 34 de noi artisti si orchestre de mare calibru, care se alatura marilor nume consacrate ale Festivalului. Am organizat o sectiune dedicata lui George Enescu si contemporanilor sai pentru a asculta aceasta muzica in contextul in care a fost creata. Am consolidat sectiunea de muzica contemporana, astfel incat publicul sa si poata interactiona cu extraordinari compozitori care sunt activi si disponibili", a punctat Mihai Constantinescu, director executiv al Festivalului George Enescu.In festival vor fi interpretate 32 de lucrari de George Enescu.In seriile Muzica Secolului XXI si Forumul International al Compozitorilor, participarea va fi de la Michael Nyman, la Usuk Chin, compozitorul polonez Krzysztof Penderecki, pianista si compozitoarea de origine rusa stabilita in America, Lera Auerbach.Trei opere in concert vor fi prezentate in premiera: "Die Frau Ohne Schatten", de Strauss, in interpretarea Orchestrei Radio Berlin, Moses and Aaron, de Schoenberg, in interpretarea Filarmonicii George Enescu si Peter Grimes, de Britten - prezentata de Orchestra Nationala Radio.Tot in premiera absoluta in cadrul Festivalului Enescu, publicul va putea asculta: "Jeanne d'Arc au Bucher", de Honegger, cu Filarmonica din Lille, "Castelul lui Barba Albastra", de Bartok, in interpretarea Polish National Radio Orchestra. In plus, Filarmonica din Liege aduce pe scena Festivalului "La Voix Humaine", de Poulenc, iar Basel Chamber Orchestra prezinta "Don Giovanni", de Mozart.Un moment special in cadrul editiei 2019 a Festivalului "Enescu" il va reprezenta Mozart Week in Residence - un concept adus direct de la Salzburg, a carui propunere este de a uni oamenii prin intermediul muzicii lui Mozart, explorata dintr-o noua perspectiva.Sectiunea "Enescu si contemporanii" propune, la Sala Mica a Palatului, o noua abordare a operei lui Enescu in contextul muzical in care compozitorul roman a creat - intalniri peste timp cu colegii de clasa de la Viena si Paris, descrierea subtila a unei epoci si a unui context creativ.Tot in premiera absoluta, la editia 2019 a Festivalului, "Simfonia a III-a", de George Enescu va fi interpretata de doua ori - de catre Orchestra Maggio Musicale Fiorentino si de catre Orchestra Radio Berlin. Ulterior, simfonia enesciana va fi prezentata la Florenta inainte de a fi interpretata in Festival, pe 8 septembrie, si la Berlin, dupa interpretarea de pe scena Festivalului Enescu, pe data de 22 septembrie - cu participarea Corului Filarmonicii "George Enescu".De asemenea, o interpretare inedita a "Poemului Vox Maris", de George Enescu, va fi oferita publicului de celebra London Symphony Orchestra, care a decis sa includa aceasta lucrare in premiera in repertoriul sau international. De asemenea, Filarmonica din Liege include "Suita a II-a", de George Enescu in repertoriul sau.Cele mai mari orchestre ale lumii revin la editia din acest an a Festivalului: London Symphony Orchestra, alaturi de celebrul pianist Denis Matsuev, Orchestra Nationala a Frantei - cu legendarul Evgeny Kissin la pian, State Academic Symphony Orchestra of Russia, Staatskapelle Dresden - alaturi de exploziva Yuja Wang si de soprana Kristine Opolais, Oslo Philharmonic Orchestra cu Vasily Petrenko la pupitru, Sankt Petersburgh Symphony Orchestra cu Nelson Freire la pian, precum si prestigioasa Royal Concertgebouw Amsterdam, care va incheia festivalul intr-o serie de concerte deja consacrata. Ansambluri importante, precum Mahler Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Europa Galante, Orchestra of the Age of Enlightement, Vienna Radio Orchestra - cu Elisabeth Leonsakaja la pian si Academia Bizantia vor urca pe scena Festivalului Enescu 2019.Printre cele mai notabile prezente romanesti din editia 2019, este triada dirijorala Horia Andreescu, Cristian Mandeal si Christian Badea.Cele mai importante orchestre romanesti vor fi prezente in editia 2019, de la Orchestra Filarmonicii George Enescu, la Orchestra Radio si Orchestra Romana de Tineret, la filarmonicile din Iasi, Sibiu, Timisoara, Cluj, Bacau si Targu Mures.Dirijorul Ion Marin va urca din nou pe scena Festivalului Enescu, la fel si pianista Alexandra Dariescu si mezzo-soprana Ruxandra Donose. De asemenea, Gabriel Bebeselea, Tiberiu Soare, Vlad Vizireanu si Cristian Lupes vor dirija orchestre straine.Laureatii Concursului International "George Enescu", editia 2018, vor sustine concerte in programul Festivalului "Enescu" 2019.Festivalul "Enescu" va avea loc la Bucuresti, precum si in alte sapte orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Bacau si Targoviste. Sapte orase si cinci tari - Germania, Belgia, Italia, Canada si Moldova - vor gazdui reprezentatii asociate Festivalului International "George Enescu", onorand astfel extraordinara mostenire muzicala a marelui compozitor roman., prin care utilizatorii pot descoperi Festivalul International "George Enescu" si programele asociate, este disponibila gratuit in Google Play si AppStore.