Mariana Nicolesco: Centenarul Marii Uniri ne reuneste in cant

Manifestarea are mai multe semnificatii: celebreaza Centenarul Marii Uniri si cei 650 de ani de atestare documentara a Brailei, dar comemoreaza si unul dintre geniile creatiei muzicale, Gioachino Rossini, la 150 de ani de la trecerea sa la cele vesnice.Concertul Extraordinar de pe Esplanada Dunarii, din seara zilei de sambata, 4 august, va uni in cant 10-15.000 de spectatori cu participantii la Cursurile de Maiestrie Artistica, ce vor intona, acompaniati de Corul Filarmonicii George Enescu si de Orchestra Festivalului Darclee, sub bagheta maestrului Marco Balderi, melodii celebre ale compozitorilor romani inspirati de comoara traditiilor nationale: Horade Gheorghe Dima, Dans taranesc de Constantin Dimitrescu, Hora Staccato de Grigoras Dinicu, Hora Unirii de Alexandru Flechtenmacher, culminand cu Pe-al nostru steag e scris Unire de Ciprian Porumbescu si cu Rapsodia Romana Nr. 2 de George Enescu.Odata cu ariile incantatoare ale muzicii lui Rossini din Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola sau L'Italiana in Algeri, vor fi interpretate pagini celebre din Carmen de Georges Bizet, din Faust de Charles Gounod, aducand astfel un Omagiu, la 200 de ani de la nastere, ilustrului compozitor care i-a deschis Haricleei Darclee portile marii cariere lirice, ori fermecatoare pagini de musical din My Fair Lady de Frederick Loewe sau din Fiddler on the roof de Jerry Bock.Fara a uita minunata muzica a lui Giuseppe Verdi din Il Trovatore, Nabucco si Aida, pentru a incheia ca intotdeauna, in glorie, cu Brindisi din La Traviata.Inaintea acestui Concert Extraordinar, zecile de artisti romani si din alte orizonturi ale lumii veniti sa preia marile traditii ale artei cantului, vor da masura propriilor posibilitati si, sub indrumarea Marianei Nicolesco, vor face progrese ce le deschid caile spre adevaratele performante, reuniti in teatrul insusi in care legendara Hariclea Darclee debuta la 1881.Acolo va avea loc vineri, 3 august, si conferinta sustinuta de Stephan Poen, Medic foniatru, Doctor in Muzicologie, pe tema Bucuria perpetuarii traditiilor. Tot acolo, duminica, 5 august, se va desfasura Gala Master Class, cu participarea tuturor tinerilor artisti.