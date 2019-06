Festivalul Enescu a ramas fara bani. Ministrul Culturii: Ni se solicita o suma mai mare cu 10 milioane de lei

Ziare.

com

"Ne vom da tot concursul si, asa cum am discutat de asemenea cu reprezentantii ARTEXIM, in momentul de fata a fost semnat un contract de 31.861.000 lei. La data de 1 iulie vor mai primi inca o diferenta de 5.675.000 de lei, iar diferenta de pana la 39 de milioane, adica o diferenta de 1.464.000 de lei, va fi alocata dupa rectificarea bugetara.", a precizat ministrul Breaza, joi, intr-o conferinta de presa la Guvern.El a spus ca decizia a fost luata dupa mai multe discutii cu reprezentantii ARTEXIM, organizatorul Festivalului "Enescu", amintind ca la editiile precedente ale evenimentului executia bugetara din banii alocati ministerului era "undeva sub 30 de milioane de lei"."Anul acesta, pentru Festivalul 'Enescu' a fost solicitata o suma de 39 de milioane de lei, suma care ar trebui sa fie alocata prin bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.Vreau sa precizez ca pana in aceasta editie - Festivalul 'Enescu', cum bine stiti, se desfasoara o data la doi ani de zile, executia bugetara din banii alocati ministerului, care au fost in suma de pana la 30 de milioane de lei, a fost undeva sub 30 de milioane.Daca bine imi amintesc, in anii precedenti au fost executii bugetare din banii pusi la dispozitie de catre Guvernul Romaniei prin Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sume de pana la 28 - 29 de milioane de lei.", a mai spus Valer-Daniel Breaz.Precizarile ministrului vin dupa ce Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, a atras miercuri atentia asupra faptului ca organizatorii festivalului se confrunta cu o situatie "deosebit de delicata", dupa ce nu li s-a alocat intreaga suma aprobata pentru finantarea evenimentului.