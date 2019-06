Situatie deosebit de delicata pentru Festivalul Enescu, dupa ce Ministerul Culturii l-a lasat fara bani

Ziare.

Stirbu l-a anuntat in scris pe Breaz ca a primit o sesizare "cu privire la situatia grava in care se afla Festivalul International 'George Enescu'" si ca "organizatorii sunt in imposibilitatea de a continua desfasurarea pregatirilor organizarii festivalului, cu doar cateva luni inainte de debutul acestuia"."La aceasta data, finantarea aprobata de Ministerul Culturii pentru realizarea festivalului are o valoare de 31.861.000 de lei, desi ARTEXIM a inaintat inca din 2018 (prin adresa nr. 3882/20.06.2018) bugetul estimativ si programul festivalului.Inca de la acel moment, propunerea de buget a editiei din 2019 avea o valoare totala estimata de 55 de milioane de lei, din care suma de 39 de miloane de lei urma sa fie finantata din bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2019", a transmis el intr-un comunicat.Stirbu a continuat: "Fara alocarea restului de 7.139.000 de lei, Festivalul International 'George Enescu' nu poate avea loc, ARTEXIM nereusind sa acopere din venituri proprii intreaga suma necesara realizarii".Din sponsorizari, parteneriate si vanzarea biletelor, institutia acopera cheltuielile de productie, costurile materiale, plata colaboratorilor, cazarea participantilor (4.256.000 de lei), transportul local (183.000 de lei) si mare parte din suma dedicata transportului international (6.855.000 de lei) si promovarea festivalului (343.000 de lei).Cresterea bugetului festivalului, a mai precizat deputatul PNL, a fost influentata atat de cresterea cursului euro/leu, precum si de cresterea cheltuielilor de organizare.Diferenta de curs valutar intre cursul la care a fost calculat bugetul, respectiv 4,65 lei si 4,88 lei, cursul din prezent, la care se realizeaza schimburile valutare efectiv, reprezinta o diferenta de aproximativ 2.720.000 de lei."Aceasta situatie deosebit de delicata poate duce la probleme majore in organizarea editiei de anul acesta, ARTEXIM aflandu-se in situatia de a anula evenimente si contracte cu terti din cauza imposibilitatii platii serviciilor solicitate.Anularea festivalului poate avea un impact negativ major pe mai multe planuri, cu atat mai mult cu cat agenda festivalului a fost deja comunicata, pe plan intern si pe plan extern".Presedintele Comisiei pentru Cultura a mai subliniat ca aceasta situatie poate cauza imaginii festivalului, care "risca sa isi piarda credibilitatea ca eveniment de nivel international", dar si a Guvernului si a Ministerului Culturii, in calitate de organizator al evenimentului."Va solicit, domnule ministru, sa rezolvati de urgenta dificultatile intampinate in organizarea acestui eveniment cultural international organizat in Romania", a conchis Stirbu, care asteapta un raspuns scris.Cea de-a 24-a editie a Festivalului International George Enescu va avea loc in perioada 31 august - 22 septembrie, in 11 orase din tara.