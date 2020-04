Transmisiuni online gratuite din cadrul Festivalului si Concursului Enescu - lucrari clasice, iubite de publicul larg

Ziare.

Festivalul Enescu este singurul eveniment de profil din lume care ofera gratuit acces la arhiva sa, pe masura ce primeste acordul de difuzare online a concertelor si recitalurilor de la artisti., a declarat preseiSite-ul www.festivalenescu.ro a prezentat, incepand cu data de 18 martie, un adevarat festival online de muzica clasica, cu inregistrari din editiile anterioare ale celor doua evenimente pentru a oferi oamenilor din intreaga lume acces gratuit la muzica clasica de calitate.Este modalitatea prin care Festivalul Enescu isi aduce contributia in lupta pe care umanitatea o poarta impotriva COVID-19, urmand modelul lui George Enescu.Marele muzician s-a implicat, prin puterea vindecatoare a muzicii, in ajutorarea ranitilor din Primul Razboi Mondial.Peste 45.000 de vizitatori unici din toata lumea au urmarit concertele transmise in prima luna de #EnescuOnline.ARTEXIM, organizatorul Festivalului si Concursului International George Enescu, a obtinut acordul de difuzare online a concertelor si a recitalurilor inregistrate in cadrul editiilor din 2018 si, respectiv, 2019, ale celor doua evenimente.Programul va fi asemenea unui program de sala, cu diferenta ca fiecare concert va ramane postat pe site timp de trei zile. Maratonul muzical va dura pe o perioada nedeterminata, urmand ca programul sa fie actualizat continuu. Informatiile vor fi disponibile pe www.festivalenescu.ro Festivalul Enescu isi indeamna publicul sa respecte regulile de distantare sociala si, in loc sa cumpere bilete la concerte, sa faca donatii pentru organizatiile neguvernamentale credibile, care strang bani pentru dotarea spitalelor cu echipamente si materiale necesare rezistentei in fata virusului.Orchestra Nationala a Frantei, Emmanuel Krivine (dirijor), Evgeny Kissin (pian). In program: Liszt - Poemul simfonic Mazeppa; Liszt - Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in la major si Musorgski/Ravel - Tablouri dintr-o expozitie.Orchestra Simfonica Academica de Stat "Evgeny Svetlanov" din Rusia, Gabriel Bebeselea (dirijor), Ray Chen (vioara). In program: Enescu - Pastorala - fantezie; Korngold -Concertul pentru vioara si orchestra in re major op. 35 si Ceaikovski - Simfonia Manfred.Orchestra Romana de Tineret, Michael Sanderling (dirijor), Nobuyuki Tsujii (pian). In program: Ligeti - Concertul Romanesc; Rahmaninov - Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in do minor op. 18 si Brahms/Schoenberg Cvartetul cu pian nr. 1 in sol minor op. 25.Concertul de deschidere al Concursului International George Enescu, editia 2018. Corul si Orchestra Filarmonicii "George Enescu", Gabriel Bebeselea (dirijor), Iosif Ion Prunner (dirijor cor), Stefan Tarara (vioara), Eun-Sun Hong (violoncel) si Josu De Solaun (pian), castigatorii premiilor I la sectiunile de interpretare ale Concursului Enescu, editia din 2014. In program: Tian Tian - Concerto for Orchestra (lucrare distinsa cu premiul I la sectiunea Compozitie a Concursului International "George Enescu", editia 2016); Paul Constantinescu - Triplu concert pentru vioara, violoncel, pian si orchestra; George Enescu - Poema Romana op. 1.Orchestra Filarmonicii din Monte Carlo, Maxim Vengerov (dirijor). In program: Enescu - Balada pentru vioara si orchestra (Solist: Maxim Vengerov); Ceaikovski - Andante Cantabile pentru violoncel si orchestra (Solist: Gautier Capucon, violoncel); Ceaikovski - Variatiuni pe o tema rococo pentru violoncel si orchestra op. 33 (Solist: Gautier Capucon); Ceaikovski - Simfonia a VI-a in si minor op. 74, Patetica.Orchestra si Corul Filarmonicii "George Enescu", Vocalconsort Berlin, Lothar Zagrosek (dirijor), Iosif Ion Prunner (dirijorul corului), Nona Ciobanu & Peter Kosir (regia multimedia). In program: Schoenberg - Moise si Aron. Distributie: Robert Hayward - Moses (recitator), John Daszak - Aron (tenor), Julia Sporsen - O tanara fata (soprana), Michael Pflumm - Un tanar (tenor), Catherine Wyn-Rogers - O femeie bolnava (alto), Christian Rieger - Un barbat (bariton), Gabriel Rollinson - Un efraimit (bas), Michael Pflumm - Un tanar (tenor), Ralf Lukas - Un preot (bas), Julia Sporsen - Prima fecioara (soprana), Polina Pasztircsak - A doua fecioara (soprana), Anna Nedorezova - A treia fecioara (alto) si Catherine Wyn-Rogers - A patra fecioara (alto).Orchestra Nationala din Lille, Vlad Vizireanu (dirijor), Sergey Khachatryan (vioara), Timothy Ridout (viola). In program: Enescu - Simfonia de camera pentru 12 instrumente soliste op. 33; Brahms - Concertul pentru vioara si orchestra in re major op. 77 si Berlioz - Simfonia op. 16, Harold in Italia.Diana Damrau (soprana) si Xavier de Maistre (harpa). In program: cantece si interludii instrumentale de Felix Mendelssohn, Franz Liszt, George Enescu, Serghei Rahmaninov, Vladimir Aleksandrovici Vlasov, Reynaldo Hahn, Henriette Renie, Francis Poulenc.Orchestra Filarmonicii din Oslo, Vasily Petrenko (dirijor), Johannes Moser (violoncel). In program: Richard Strauss - Poemul simfonic Don Juan; Enescu - Simfonia concertanta pentru violoncel si orchestra op. 8 si Ceaikovski - Simfonia a V-a in mi minor op. 64.Orchestra Filarmonica din St. Petersburg, Vassily Sinaisky (dirijor), Nelson Freire (pian). In program: Beethoven - Concertul nr. 4 pentru pian si orchestra in sol major op. 58 si Mahler - Simfonia I in re major.