Academia Europeana de Film - "Cadoul de Craciun", de Bogdan Muresanu, cel mai bun scurtmetraj al anului

"Este un cadou de Craciun care a ajuns mai devreme. Cred ca adevarata bucurie e ca ne aflam aici. Iubesc si pretuiesc acest moment. Multumesc mult", a spus Muresanu pe scena galei care are loc la Berlin.Actiunea filmului, cu Adrian Vancica si Ioana Flora in distributie, are loc in seara de 20 decembrie 1989. Totul porneste de la scrisoarea unui baiat catre Mos Craciun in care copilul dezvaluie ce isi doresc parintii lui de Sarbatori. Tatal afla ingrozit ca cel mic a trimis prin posta o scrisoare in care spune ce isi doreste parintele lui pentru Craciun: "Sa moara nea Nicu".Filmul lui Bogdan Muresanu a mai castigat premiul Zilelor Filmului Romanesc pentru sectiunea scurtmetraj la TIFF 2018, precum si o mentiune speciala la la Festival du Cinema Mediterraneen de Montpellier. In luna decembrie a anului trecut, a fost recompensat cu premiul publicului la Festivalul International de Filme Scurte "Żubroffka" de la Bialystok.