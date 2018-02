Armand Assante reprezinta Romania la mai multe festivaluri de film din America cu The Wanderers (Video)

Ziare.

com

Specializat in filme stiintifico-fantastice, The Philip K. Dick Film Festival a prezentat filmul publicului american pe 24 februarie intr-o proiectie la care au participat Armand Assante, regizorul Dragos Buliga, dar si o parte din echipa de productie.Filmul a castigat deja doua premii "Best feature" la festivalurile de gen Dracula Film Festival, Brasov si Unreal Film Festival, Memphis, US, si face parte din selectia oficiala a festivalurilor Garden State Film Festival, New Jersey si Glasgow Film Festival, Scotia.Filmul este regizat de Dragos Buliga si bazat pe un scenariu original semnat de Octav Gheorghe. Distributia include atat actori romani (Oana Marcu, Alexandra Apetrei, Pali Vecsei, George Remes, Bogdan Nechifor, Claudiu Bleont), actorul israelian Lior Ashkenazi, protagonistul filmului "Foxtrot", care a castigat Leul de argint la Festivalul de Film de la Venetia 2017, actorii coreeni Bae Junghawa si Sun Hojae, cat si pe Branko Duric, un celebru actor si muzician bosniac.este un proiect romanesc independent filmat in engleza, romana, germana si coreeana, realizat de catre de Wanderers Inc., Frame Film si That's the Film si o echipa de producatori din Romania, UK, Franta, Spania. Filmarile au avut loc in Sighisoara, Dofteana (jud Bacau) si Bucuresti.Filmul reuneste o echipa de profesionisti in domeniu, imaginea fiind semnata de Serban Ionescu, make-up Effects Designer Erik Gosselin (X-Men: Apocalypse 2016, Crimson Peak 2015), special make-up Edwina Voda, efectele speciale vizuale sunt asigurate de Felician Lepadatu (Zero Theorem), scenografia de Sorin Boncea, iar costumele au fost realizate de Luminita Lungu.Filmul va avea premiera de gala in Romania in aprilie printr-o proiectie la care va participa intreaga distributie, dar care va fi deschisa si publicului larg.