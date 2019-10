Filmul Maria, Regina Romaniei a castigat premiul publicului la Les Films de Cannes a Bucarest

Ziare.

Premiul i-a fost inmanat producatorului Gabi Antal, care a anuntat ca filmul va intra in cinematografe pe data de 8 noiembrie , informeaza un comunicat al organizatorilor.Pelicula a fost prezentata in sectiunea "Avanpremierele toamnei", iar premiul, in valoare de 2.500 de euro, a fost oferit de Institutul Cultural Roman.Castigatorul sectiunii "Une minute de vie, une minute de cinema" - filme de un minut realizate de liceeni din cinci licee bucurestene - este filmul "Domnisoara Amelia", regizat de Ruxandra Nitescu, de la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza". Echipa filmului a primit un premiu de 1.000 de lei, oferit de Unicredit Bank, si un abonament pe un an la cinemateca.Juriul a fost alcatuit din cineastii internationali Christophe Barral, Beranger Lacoste si Kanon Fukuyama.Filmele castigatoare ale premiului publicului dupa proiectia de duminica, de la Cinema Muzeul Taranului, cate unul din fiecare liceu au fost:de la Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" - filmul "Crash", de Vlad Furtuna;de la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" - filmul "Domnisoara Amelia", de Ruxandra Nitescu;de la Colegiul National "Scoala Centrala" - filmul "Eu exist?!", de Iasmina Coman si Maria Stana;de la Colegiul National "Sfantul Sava" - filmul "Western cu toaster", de Toma Hurduc si Matei Preda;de la Colegiul National "Spiru Haret" - filmul "In pas cu lumea", de Andreea Bargaoanu, Vlad Cocos, Matei Greceanu, Stefan Tudorache, Alin Zlotea.Fiecare echipa castigatoare a primit cate un premiu de 1.000 de lei si un abonament pe un an la cinemateca.Filmul norvegian "Life Goes On", de Henry Knorvalls, a fost desemnat castigatorul competitiei "Filmminute".Distinctia a fost inmanata directorului Filmminute, John Catchum. Acesta, dupa ce a multumit, a amintit de data de 31 octombrie, deadlineul pana la care se poate vota pentru premiul publicului pe filmminute.com.Juriul care a decis castigatorul sectiunii i-a avut in componenta pe Christophe Barral, Beranger Lacoste si Kanon Fukuyama.Alex Molico si Andrei Epure, castigatorii primei editii a concursului de scenarii "Write a screenplay for...", organizat de Asociatia Cinemascop, cu sprijinul HBO Europe, au urcat pe scena pentru a-si primi premiile. Acestea au fost inmanate de reprezentanta HBO, Ioanina Pavel.Organizatorii au anuntat tema celei de-a doua editii a concursului "Write a screenplay for...", aceasta urmand sa il aiba ca protagonist pe actorul Vlad Ivanov. Datele despre perioada de inscriere vor fi facute in curand publice pe site-ul filmedefestival.ro.Castigatorii celei de-a patra editii a sectiunii "Works in Progress", in cadrul careia au fost discutate 22 de filme in faza de post productie, sunt Ruxandra Ghitescu, cu filmul "Otto Barbarul", care a primit un premiu in valoare de 5.000 de euro in servicii de postproductie, oferit de Multimedia Est, si Radu Ciorniciuc, cu filmul "Acasa", care a primit premiul in valoare de 10.000 de euro in servicii de postproductie, oferit de Cinelab.In cadrul programului "Managing Talents", patru actori romani au fost selectionati pe lista scurta pentru o intalnire cu regizorul Daniel Sandu pentru a fi distribuiti in filmul "Tata muta muntii", care se va filma anul viitor. Acestia sunt Radu Mateuca, Ioan Paraschiv, Ana Covalciuc si Andreea Boboc.Seara de gala s-a incheiat cu proiectia in premiera a filmului "Frankie", de Ira Sachs, cu Isabelle Huppert in rol principal.Editia a zecea a Les Films de Cannes a Bucarest a fost organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.Proiectul cultural este finantat de Ministerul Culturii, Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD - Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.