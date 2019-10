Pelicula "Colectiv" a castigat premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul International de la Zurich

Ziare.

com

In acest film despre drama incendiului de la clubul Colectiv si despre problemele sistemului medical romanesc apar, printre altii, Narcis Hogea, tatal lui Alex Hogea, una dintre victimele de la Colectiv, Catalin Tolontan, dar si medici de la spitalul de arsi.Lungmetrajul de debut al cineastului Darius Marder, "Sound of Metal", a castigat premiul. In acest film Riz Ahmed interpreteaza rolul unui baterist care se confrunta cu pierderea brusca a auzului. Productia a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto., a anuntat sambata laureatii celei de-a 15-a editii.Vedeta daneza Trine Dyrholm a obtinut premiul pentru cea mai buna actrita cu rolul din filmul lui May el-Toukhy, " Queen of Hearts", in care interpreteaza o femeie de cariera care isi seduce fiul vitreg.Premiul pentru regie a fost castigat de David Zonana cu filmul sau de debut "Workforce", care urmareste povestea unui muncitor in constructii din Ciudad de Mexico care lucreaza pe santierul unei vile de lux. "Workforce" a avut premiera tot la Toronto.Premiul publicului a fost acordat peliculei "Volunteer" a regizorilor Anna Thommen si Lorenz Nufer.