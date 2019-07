Premiera pentru Romania: Documentarul "colectiv", selectat la Festivalul de la Venetia

Ziare.

com

"Filmul face parte din selectia oficiala si va fi prezentat in sectiunea 'Out of competition' in cadrul festivalului, care are loc anul acesta intre 28 august si 7 septembrie", se arata intr-un comunicat remis, joi, Ziare.com.Conform sursei citate, filmul este un "documentar observational", care "urmareste cu egal interes autoritati si jurnalisti, intr-o interactiune permanenta de cautare si expunere a adevarului"."Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj si responsabilitate individuale", se mai arata in comunicatul citat.Unul dintre membrii echipei care a realizat "colectiv" este supravietuitor al incendiului. Pe 30 octombrie 2015, regizorul si producatorul Mihai Grecea se afla in clubul Colectiv "pentru a filma, impreuna cu echipa pe care o coordona, concertul prietenilor sai din formatia Goodbye to Gravity. Dupa ce a castigat dificila lupta pentru supravietuirea in urma arsurilor, s-a alaturat inca din perioada de recuperare medicala echipei filmului 'colectiv'", precizeaza sursa citata.Mihai Grecea spune ca unul dintre motivele pentru care si-a dorit sa faca parte din echipa acestui film, in calitate de colaborator artistic, a fost "procesul de cunoastere directa si apoi de intelegere dureroasa a felului bolnav in care functionam ca societate"."Filmul ii are ca protagonisti pe Narcis Hogea, tatal lui Alex Hogea, una dintre victimele care si-au pierdut viata in urma incendiului, Catalin Tolontan, Mirela Neag si Razvan Lutac, echipa de jurnalisti de investigatie de la Gazeta Sporturilor, Camelia Roiu, medic la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri din Capitala, Mariana Oprea (Tedy), unul dintre supravietuitorii incendiului, si Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii.Efortul de productie a fost unul amplu, constand in 14 luni de filmare si 18 luni de montaj, implicand peste 60 de oameni din echipa extinsa, din cinci tari si noua nationalitati", se mai arata in comunicatul citat.Festivalul International de Film de la Venetia este cel mai vechi festival de film din lume, ajungand in acest an la editia cu numarul 76.