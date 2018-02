Protest solitar la MNAC, inaintea proiectiei unui film despre parintii unor tineri din comunitatea LGBT

Ziare.

Barbatul a purtat un mesaj: "Opriti propaganda homosexuala in Ministerul Culturii", semnat "Asociatia Adevaratii Romani", informeaza MNAC."Copilul meu/Benim Cocugum - My Child" (2013), regizat de cineastul Can Candan din Turcia, este un film despre toleranta care prezinta povestea parintilor unor tineri LGBT din Turcia care au invatat sa le accepte acestora identitatea si care au devenit chiar activisti pentru drepturile lor.MNAC si One World Romania au introdus in program proiectia "My Child" dupa protestele de la doua proiectii care au avut loc la Cinema Muzeul Taranului - "Soldatii. Poveste din Ferentari", de joi seara, si "120 BPM/ batai pe minut", din 4 februarie."Consideram ca toleranta si promovarea drepturilor omului stau la baza unei societati deschise si ca trebuie sustinute eforturile de multiplicare a acestor valori", a transmis MNAC.Protestatarul de la proiectia productiei turcesti "My Child" a parasit sala "fara scandal", odata cu inceperea filmului, refuzand invitatia de a ramane sa il vizioneze.