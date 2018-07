Radu Jude a castigat pentru Romania primul Glob de Cristal la Festivalul de Film Karlovy Vary

Ziare.

"Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", noul film semnat de Radu Jude a castigat sambata premiul "Label Europa Cinemas" la Karlovy Vary. Distinctia a fost anuntata inaintea ceremoniei oficiale de decernare a premiilor manifestarii din Cehia, fiind decernata in afara regulamentului de juriul retelei de cinematografe Europa Cinemas pentru cel mai bun film european din competitia oficiala sau din cea dedicata documentarelor."In primul rand, vrem sa multumim Festivalului International de Film Karlovy Vary pentru gazduire si, mai ales, sa felicitam departamentul de programare ca a ales filme asa de bune. Reprezentam Europa Cineas, reteaua europeana de cinematografe de arta. In ultimele saptamani ne-am bucurat de actrite, actori, scenarii, imagine, muzica, umor si tragedie in moduri si din tari diferite. Intr-un film anume am regasit toate aceste elemente compuse intr-un mod original.Prin straturile sale am vazut moduri provocatoare de provestire, regandirea abordarii pe care o ai in legatura cu paginile mai negre ale istroriei, refuzand, in acelasi timp trivializarea printr-o comparatie cu alte intamplari. Abordarea intelectuala cu care abordeaza acest subiect, te face sa te simti inconfortabil, uneori, dar te face si sa razi. Lupta pentru libertatea artelor impotriva cenzurii si nationalismului. De aceea, juriul hotaraste sa acorde premiul Europe Cinemas label pentru 'Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari', al regizorului roman Radu Jude", arata un comunicat facut public de organizatorii cehi.Din juriul care a premiat filmul lui Radu Jude au facut parte Simon Blaas, Jan Makosch, Balazs Kalmanovits si Daira Abolina.Alte filme premiate sambata de juriile invitate sa acorde distinctii in afara regulamentului oficial de la Karlovy Vary au fost coproductia Argentina, Brazilia, Franta "Sueno Florianopolis" care a primit premiul FIPRESCI, pelicula israeliana "Redemption", remarcata de Juriul Ecumenic, in timp ce federatia criticilor din Europa si din zona mediteraneana a premiat documentarul "Suleiman Mountain", o coproductie Kargazstan-Rusia.Filmul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" a fost inclus in competitia oficiala a celei de-a 53-a editii a prestigiosului eveniment din Cehia, care a avut loc in perioada 29 iunie - 7 iulie. In distributie sunt Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Serban Pavlu, Ion Rizea, Claudia Ieremia si Bogdan Cotlet. Filmul va intra in cinematografele din Romania pe 28 septembrie.