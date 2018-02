Reactia Muzeului Taranului dupa protestul cu icoane si cantece bisericesti de la proiectia filmului "120 BPM"

Ziare.

com

Intr-un raspuns semnat de Liliana Passima, directorul interimar al institutiei, MTR dezaproba manifestatia, explicand ca, pe de-o parte, crestinismul propovaduieste toleranta, iar, pe de alta parte, arata ca gestul lor a fost ilegal."Nu putem fi de acord cu tipul de manifestare precum cea petrecuta ieri seara, din mai multe motive. In primul rand, am mizat intotdeauna pe decenta, conduita si pregatirea intelectuala a publicului nostru spectator, indiferent de apartenentele legate de religie, sex, mediu etc. In al doilea rand, dreptul la vizionare a unui film nu poate fi incalcat de unii spectatori in detrimentul celorlalti.Si mai grav, cei care nu sunt de acord cu continutul unui film nu au dreptul legal de a agresa verbal sau de orice alta natura pe ceilalti spectatori, platitori de bilet si acestia la randul lor. Daca cei implicati doreau sa protesteze legal ar fi putut sa o faca in fata institutiei, pastrandu-se in limitele permise de lege", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Reprezentantii institutiei explica mai departe ca, daca s-ar fi dorit, putea fi organizata, dupa proiectie, o dezbatere civilizata pe temele pe care pelicula le trateaza, insa ceea ce au facut protestatarii nu a fost altceva decat "propaganda religioasa"."Exista astazi suficiente mijloace de a-ti arata dezacordul in probleme care tin de subiecte care pot crea divergente de opinie. O modalitate de a dezbate in mod real filmul ar fi fost o discutie la finalul proiectiei, in care am fi putut eventual gasi raspuns la intrebari precum: unde se termina arta si incepe propaganda, de care filmul este acuzat.Cu siguranta puteau fi dezbatute o multime de alte probleme pe care filmul le pune: cat de pregatita si disponibila este o societate actuala pentru rezolvarea unor probleme sociale acute care au impact in special asupra generatiilor tinere.In mod nefericit, protestatarii de ieri nu au vazut in MTR un loc al dezbaterii, ci un instrument de propaganda religioasa, facand un real deserviciu atat imaginii muzeului, ca institutie publica, cat si principiului tolerantei pe care religia crestina il propune ca mod de viata. Ne pare rau sa constatam ca modul de comportament al contestatarilor a fost generat de confuzia in a atasa unei institutii publice de cultura o misiune pe care indeobste o au cultele religioase", se mai arata in documentul citat.In incheiere, MTR cere scuze fata de spectatori si cere sa nu devina camp de lupta pentru confruntari ce n-au legatura cu credinta."Ne afirmam cu aceasta ocazie dorinta de a nu fi transformati in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Misiunea muzeelor este inainte de toate o invitatie la descoperire, reflectie si participare adresata fiecaruia dintre noi fara a restrictiona actul cultural si libertatea de constiinta.Nu in ultimul rand, ne cerem scuze spectatorilor de ieri seara cu regretul de a le fi prilejuit un moment atat de neplacut si ii asiguram ca acest tip de incidente nu se vor mai repeta. Reprogramarea proiectiei va fi anuntata ulterior", conchide comunicatul MTR.A.S.