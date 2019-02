Un film romanesc despre moartea lui Ceausescu a castigat marele premiu al Festivalului Clermont-Ferrand (Video)

Ziare.

Juriul, din care au facut parte in special regizorii Steve Hawley (Marea Britanie), Caroline Monnet (Canada) sau Nadav Lapid (Israel), a ales drept castigator acest film de 20 de minute a carui actiune se deruleaza timp de cateva zile dupa o represiune sangeroasa intreprinsa de regimul fostului dictator comunist Nicolae Ceausescu in Timisoara.Pelicula pune in scena un tata de familie care realizeaza faptul ca fiul sau a scris, intr-o scrisoare catre Mos Craciun, ca tatal sau dorea moartea lui Ceausescu, relateaza tv5monde.com.Premiul special al juriului international a fost acordat filmului grec "Leoforos Patision", regizat de Thanasis Neofotistos, in care o actrita incearca sa impace meseria si rolul sau de mama, la telefon, in timp ce merge la o auditie importanta.In categoria nationala, marele premiu a fost castigat pentru a doua oara de un film de animatie, o coproductie belgiano-francezo-olandeza. "Ce Magnifique Gateau!" (Acest tort frumos!) spune povestea a cinci personaje din Africa coloniala la sfarsitul secolului al XIX-lea.Marele premiu al competitiei Labo a fost castigat de documentarul experimental francez "Last Year When the Train Passed by" (Anul trecut cand a trecut trenul), semnat de Pang-Chuan Huang, care castiga acest premiu pentru al doilea an consecutiv.La randul sau, publicul a recompensat "Skin", al americanului Guy Nattiv, in competitia internationala, filmul francez "Nefta Football Club", de Yves Piat, la categoria nationala, si fictiunea americana "The Passage", de Kitao Sakurai, in competitia Labo.Dintre cele 9.300 de filme primite anul acesta, 163 au fost in competitie pentru acest festival organizat in perioada 1 - 9 februarie.Anul viitor festivalul va avea loc intre 31 ianuarie si 8 februarie.