Yorgos Lanthimos, vedeta Premiilor Academiei Europene de Film. O romanca, in conducerea organizatiei

Academia Europeana de Film, infiintata in 1988 de Ingmar Bergman, si-a decernat premiile sambata seara, la Haus der Berliner Festspiele, in cadrul celei de-a 32-a editii a ceremoniei dedicate realizarilor cinematografice de pe continent.Editia din acest an a fost dominata de nume mari. Pedro Almodovar, Marco Bellocchio si Roman Polanski au adunat cate patru nominalizari pentru peliculele lor din ultimul an. Filmele acestora, "Dolor y gloria/ Pain and Glory", "Il Traditore/ The Traitor" si "J'Accuse/ An Officer and a Spy", au fost favorite pentru distinctiile acordate de Academia Europeana pentru Film european, Regie, Scenari si Actori., de Yorgos Lanthimos (Marea Britanie/Irlanda), in fata unor pelicule ca "An Officer and a Spy/ J'accuse", de Roman Polanski (Franta/Italia); "Les Miserables", de Ladj Ly (Franta), "Dolor y gloria / Durere si glorie", de Pedro Almodovar (Spania), "System Crasher", de Nora Fingscheidt (Germania) si "Il traditore/ The Traitor", de Marco Bellocchio (Italia/Franta/Germania/Brazilia).Yorgos Lanthimos a primit si premiulpentru productia "The Favourite". Pelicula sa a mai mai fost nominalizata la premiul pentru Comedie Europeana si la Film European, Regie si Actrita (pentru prestatia care i-a adus deja Oliviei Colman premiul Oscar). Filmul sau a primit si distinctia pentru comedie europeana, unde a concurat cu "Ditte & Louise", de Niclas Bendixen (Danemarca), "Tel Aviv on Fire", de Sameh Zoabi (Luxemburg/ Franta/Israel/Belgia).Cursa pentru distinctia acordataa fost castigata de Olivia Colman pentru rolul din acelasi film "The Favourite", de Yorgos Lanthimos. Nominalizate au mai fost Trine Dyrholm ("Queen of Hearts", din Denmarca), Adele Haenel si Noemie Merlant (din "Portrait de la jeune fille en feu"), Viktoria Miroshnichenko("Beanpole", din Rusia) si Helena Zengel (din "System Crasher").in 2019 este Antonio Banderas, pentru rolul sau din "Pain and Glory". Actorul spaniol a intrat intr-o legatura directa cu sala din Berlin dintr-o sala de teatru unde se pregate sa urce pe scena pentru un spectacol. Banderas le-a cerut organizatorilor sa ii trimita trofeul in Spania prin intermediul regizorului Pedro Almodovar."E un cadou de Craciun care a venit mai devreme, dar adevaratul cadou este ca sunt aici cu atatea personalitati pe care le admir" a spus Bogdan Muresanu pe scena ceremoniei de la Berlin.Un moment emotionant al ceremoniei l-a reprezentat aparitia pe scena aa fost premiata Celine Sciamma pentru pelicula franceza "Portrait de la jeune fille en feu/ Portretul unei femei in flacari". Ea a castigat in fata scenariilor scrise de Pedro Almodovar, Marco Bellocchio, impreuna cu colaboratorii sai de pe genericul "The Traitor", Valia Santella si Ludovica Rampoldi, de Robert Harris si Roman Polanski ("An Officer and a Spy"), de Ladj Ly, Giordano Gederlini si Alexis Manenti ("Les Miserables").Alaturi de el au fost nominalizati Jean Dujardin ("An Officer and a Spy"), Pierfrancesco Favino ("The Traitor"), Levan Gelbakhiani ("And Then We Danced", din Suedia/Georgia/Franta), Alexander Scheer ("Gundermann" din Germania) si Ingvar E. Sigurdsson ("A White, White Day", din Islanda/ Danemarca/ Suedia).Seria premiata a fost "Babylon Berlin", de Achim von Borries, Henk Handloegten si Tom Tykwer. Al treilea sezon al serialului va avea premiera pe 24 ianuarie 2020.Distinctia pentru descoperire europeana a mers la pelicula franceza "Les Miserables", de Ladj Ly. Nominalizate au mai fost peliculele "Aniara", de Pella Kagerman, Hugo Lilja (Suedia), "Atlantics", de Mati Diop (Franta/Senegal/Belgia), "Blind Spot", de Tuva Novotny (Norvegia), "Irina", de Nadejda Koseva (Bulgaria), si "Ray & Liz", al britanicului Richard Billingham.Documentarul european al anului a fost ales "For Sama", de Waad Al Khateab si Edward Watts (Marea Britanie/ Statele Unite). Alaturi de castigator, nominalizate au mai fost "Honeyland", de Tamara Kotevska si Ljubomir Stefanov (Macedonia de Nord), "Putin's Witnesses", de Vitaly Mansky (Letonia/Elvetia/Republica Ceha), "Selfie", de Agostino Ferrente (Franta/Italia) si "The Disappearance of My Mother", de Beniamino Barrese (Italia/Statele Unite).La sectiunea dedicata, unde a fost nominalizata romanca Anca Damian pentru productia "Calatoria fantastica a Maronei/ Marona's Fantastic Tale", premiul a fost adjudecat de pelicula "Bunuel in the Labyrinth of the Turtles", de Salvador Simo (Spania/Olanda)., regizata de Pawel Pawlikowski (Polania/Marea Britanie/Franta). "Alegerea publicului, nu suna chiar asa bine zilele astea. Publicul a facut niste alegeri destul de nefericite in ultimii ani", a glumit polonezul. Alaturi de el au fost nominalizate peliculele "Border", de Ali Abbasi (Suedia/ Danemarca), "Dogman", de Matteo Garrone (Italia/ Franta), "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", de David Yates (Marea Britanie/ SUA), "Girl", de Lukas Dhont (Belgia/Olanda), "Lazzaro felice/ Lazzaro cel fericit", de Alice Rohrwacher (Italia/Franta/Germania/Elvetia), "Mamma Mia! Here We Go Again", de Ol Parker (Marea Britanie), "Pain and Glory", de Pedro Almodovar, "Sink or Swim", de Gilles Lellouche (Franta), "The Breadwinner", de Nora Twomey (Irlanda/Canada/Luxemburg), "The Favourite", de Yorgos Lanthimos si "The Purity of Vengeance Journal 64", de Christoffer Boe (Danemarca).. Regizorul german a dat exemplul Romaniei si al Danemarcei ca tari prea mici ca sa isi poata sustine productia cinematografica, reusind sa realizeze pelicule minunate pe baza sprijinului si colaborarilor la nivel european.Frantuzoaicaa primit premiul Academiei Europene de Film pentru Realizari in Cinematografia Mondiala, trofeu acordat anual unei personalitati din cinematografia europeana a carei activitate a avut impact asupra industriei cinematografice.In cadrul festivitatii a fost anuntata siCeremonia a fost precedata de anunturile facute de Academie pentru castigatorii sectiunilor tehnice ale distinctiilor, pentru imagine, editare, scenografie, costume, compozitie si regie de sunet.Premiile Europene de Film sunt acordate anual din 1988 de Academia Europeana de Film pentru excelenta in creatia cinematografica de pe continent. Distinctiile se acorda pentru 19 categorii.