Filmul "Joker" a castigat premiul Leul de Aur la Venetia

O productie realizata dupa benzi desenate DC Comics, filmul prezinta originea personajului Joker, un criminal sarcastic, interpretat de Joaquin Phoenix, in orasul Gotham candva la inceputul anilor '80.O surpriza a galei a fost marele premiu al juriului, care i-a fost acordat filmului lui Roman Polanski - ce nu a participat la eveniment - "J'accuse/ An Officer and a Spy". Filmul a fost premiat la inceputul acestei saptamani si cu premiul FIPRESCI (Federatia Internationala a Criticilor de Film).Anul trecut, marele premiu al Mostrei venetiene, Leul de Aur, a fost acordat dramei in alb si negru "Roma", de Alfonso Cuaron.Anul acesta, in afara competitiei a rulat si filmul regizorului de origine romana premiat cu Emmy Alexander Nanau. "colectiv", o productie Romania-Luxemburg. Documentarul "colectiv" prezinta evenimentele care au urmat incendiului din clubul bucurestean in care au murit 64 de persoane, in 2015. "colectiv" marcheaza o premiera pentru istoria recenta a cinematografiei din Romania, fiind, potrivit organizatorilor festivalului, primul documentar romanesc selectat la Venetia."colectiv" este un documentar observational care spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul Colectiv. Filmul urmareste cu egal interes autoritati si jurnalisti, intr-o interactiune permanenta de cautare si expunere a adevarului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj si responsabilitate individuale.Cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia a avut loc in perioada 28 august - 7 septembrie.Anul acesta, regizorul spaniol Pedro Almodovar a primit Leul de Aur pentru intreaga cariera din partea organizatorilor.