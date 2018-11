1 decembrie in Romania si in lume: evenimentele care s-au intamplat de-a lungul timpului in aceasta zi

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

Si s-au petrecut multe. Unele au marcat istoria lumii, altele cultura, stiinta sau civilizatia, uneori au constituit simboluri sau au ramas simple amintiri.S-ar parea ca este o zi sortita sa marcheze evenimente, caci iata ce momente descopar ca se petrec in alte tari ale lumii, exact in aceasta zi calendaristica de 1 decembrie. Le voi enumera cronologic, nu in ordinea importantei lor, care poate bucura pe unii sau deranja pe altii.Portugalia isi proclama independenta fata de Spania, printul Joao proclamandu-se rege, cu titlul de Joao al IV-lea. Sub carmuirea lui, moneda noului stat devenise cea mai puternica din Europa.orasul Washington a fost declarat capitala Statelor Unite ale Americii. Exista putine state in lume cu capitala situata in alta parte decat in metropola unde se concentreaza cel mai mare numar de locuitori.Costa Rica adopta prima sa Constitutie intitulata Pacto de Concordia.S-a infiintat la Bucuresti Casa de Economii si Consemnatiuni, singura entitate bancara din Romania care nu si-a incetat existenta nici macar pe vremea comunistilor. CEC nu trebuie insa confundata cu Palatul CEC, construit intre 1897 si 1900, una din emblemele arhitecturale ale capitalei.Americanul James Naismith, asistent de la colegiul Springfield, statul Massachusetts, a inventat jocul numit baschet.la Paris a fost deschisa prima sala de cinematograf din lume: cinema Omnia-Pathe.se inaugureaza la Buenos Aires primul metrou din emisfera sudica a Pamantului. Pentru a risipi reticenta populatiei la aceasta noutate, accesul in subteran s-a facut gratuit, in primele 100 zile.cu fix doi ani inainte de declaratia Marii Uniri, a fost instalata la Bucuresti ocupatia militara germana. Guvernul si insusi regele Ferdinand au trebuit sa-si mute sediul la Iasi.Marea Adunare Nationala de la Alba Iulie proclama unirea tuturor romanilor intr-un singur stat.Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croatia, Dalmatia, Voivodina pecum si Bosnia si Hertegovina s-au unit intr-un singur stat, denumit initial "Regatul sarbilor, croatilor si slovenilor", iar ulterior, mai scurt, Iugoslavia.Islanda si-a declarat independenta fata de Danemarca, in componenta careia se gasea pana atunci.Consiliul local al orasului Brasov a donat Reginei Maria castelul Bran, in semn de inalta apreciere pentru contributia sa la infaptuirea Marii Uniri.au fost semnate la Londra acordurile adoptate la Conferinta de la Locarno intre Franta, Anglia, Belgia, Italia, Polonia, Cehoslovacia si Germania, cu privire la respectarea granitelor stabilite prin Tratatul de la Versailles. Politicienii credeau ca este suficient sa semnezi acorduri, ca sa asiguri pacea in lume.Turcia renunta la vechea scriere orientala si adopa alfabetul latin. Uniunea Sovietica refuza categoric sa renunte propriul alfabet.din ordinul lui Stalin, sunt executati principalii adversari politici ai acestuia, printre ei fiind chiar mana dreapta a dictatorului, Kirov.imparatul Japoniei Hiro Hito si-a dat acordul pentru intrarea tarii sala in razboi, alaturi de Germania lui Hitler si impotriva SUA. Japonia a trebuit sa suporte cea mai grea infrangere din istoria sa, dar imunitatea imparatului, desi vinovat, a fost riguros respectata.A fost arestata in Alabama, SUA, militanta pentru drepturile omului Rosa Parks, pentru ca refuzase sa cedeze locul in autobuz unui calator alb. La 30 decembrie 1999, Rose Parks, ajunsa la 81 de ani, a fost atacata si jefuita, dar faptasul s-a ales doar cu o amenda de 53 de dolari. Sentinta judecatorilor a declansat proteste in inteaga America, determinand inasprirea legislatie privind incalcarea drepturilor omului.se proclama Republica Centrafricana si se stabileste ziua de 1 decembrie ca zi nationala a nolui stat.are loc un incendiu devastator la scoala "Sfanta Fecioara" din Chicago, SUA, producand moartea a 92 de copii si 3 maici. Tragedia a fost cauzata de nerespectarea normelor in domeniu: exista o singura usa de evacuare, lipseau declansatoarele de alarma, nu erau montate scarile anti-incendiu.Uniunea Soivietica lanseaza in spatiu satelitul artificial "Sputnik", anuntand un stralucit program spatial, menit sa demonstreze superioritatea tehnicii sovietice fata de cea americana.Intr-o sedinta tinuta la Alba Iulia, Parlamentul Romaniei a declarat data de 1 decembrie drept sarbatoare nationala.printr-un referendum, Ucraina a votat desprinderea de URSS si infiintarea propriului stat.Papua Noua Guinee isi declara intependenta fata de Australia, dar ramane in cadrul Regatului Unit.se proclama rege al Thailandei suveranul cu cel mai lung nume din lume: