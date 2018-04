Acum 84 de ani, un complot viza asasinarea familiei regale in ziua de Paste

Ziare.

com

Regenta instalata nu era bine privita de factorii politici ai vremii, iar prim ministrul Iuliu Maniu uneltea in ascuns pentru reinvestirea printului inamorat in drepturile sale succesorale si incoronarea ca rege.Clasa politica se alatura in mare masura premierului, dar opinia publica, foarte severa in acea vreme si neiertatoare in probleme de alcov, ii era ostila printului iubaret, acuzat ca ii daruise partenerei sale un copil cu legitimitatea pusa sub semnul intrebarii (tatal actualului "print Paul"), mai daruise un copil si sotiei legitime, dar nu prea agreata de el (regretatul rege Mihai I) si acuzat ca ar duce un fel de trai pe vatrai la Paris cu o a treia femeie.Dar, ca si astazi, in societate nu conteaza atat opinia publica, pe cat conteaza misculatiile politice, interesele si - pe atunci foarte importante - convingrile sincere ale oamenilor de stat cu privire la binele natiunii.Inteleptii vremii - pe atunci, intelepciunea nu era o bagatela - gandeau ca nu e spre binele natiunii sa avem un rege minor si o regenta, in sanul careia conflictele nu lipseau, iar cel mai respectat om din societate, patriarhul Miron Cristea, nu reusea sa le stapaneasca.In acest context, prin iunie 1930, printul Carol revine in tara pe ascuns, aterizeaza la Cluj, soseste tot pe ascuns in capitala, isi detroneaza fiul printr-o lovitura de stat, sau mai mult de catifea, si se incoroneaza rege. Patriarhul nu cracneste, oficiaza slujba la catedrala "din Deal", iar Europa afla ca in Romania a fost intronat un nou rege: Carol al II-lea.O singura conditie i-a pus prim ministrul Maniu celui care devenea rege: sa-si lase amanta la Paris si nu cumva s-o aduca la tara. El insa nu stia ca doamna Elena Lupescu - "Duduia", cum o rasfata protipendata bucresteana - era deja cu bagajele pregatite in gara pariziana din care pornea Orient-Express-ul.Nemultumirea din opinia publica incepea sa se transforme in revolta mocnita. Noul suveran era departe de acea popularitate pe care romanii au acordat-o totdeauna regilor si voievozilor lor.Pe acest fond, un grup de complotisti au organizat asasinarea familiei regale romane in ziua de Paste a anului 1934, care - coincidenta - cadea in acel an tot in ziua de 8 aprilie.Din grup faceau parte opt ofiteri si cinci civili. In fruntea lor se afla locotenent-colonelul Victor Precup, iar planul prevedea aruncarea de grenade chiar in biserica Domnita Balasa, unde urma sa asiste la slujba regele Carol al II-lea, principele mostenitor Mihai, regina Maria si principele Nicolae, fratele regelui.Operatiunea fusese bine organizata si planul avea toate sansele sa reuseasca, daca in fruntea serviciului secret al Romaniei nu s-ar fi aflat o personalitate iesita din comun, Mihai Moruzov.Acest Moruzov nu avea alta scoala decat trei clase elementare, dar dispunea de un fler si o intuitie iesite din comun. El a simtit ca se coace ceva si si-a alertat oamenii de incredere. Intamplarea facea ca unul din acestia sa se bucure si de increderea complotistilor, care i-au cerut sa le procure arme din depozitele armatei: grenade si revolvere.A fost suficient, pentru ca intregul complot sa fie dejucat, iar complotistii judecati si condamnati. Cenzura impusa de rege a facut ca faptele sa fie foarte putin mediatizate in tara, iar opinia publica era informata mai mult pe soptite, sau, cum se spunea in acea vreme, "de la ureche la ureche".In schimb, presa europeana a facut multa vreme cap de afis din evenimentele petrecute la Bucuresti. Ziarele britanice relatau ca regele s-ar fi retras la Sinaia, unde era pazit de civili, pentru ca nu mai avea incredere in armata. Presa din Budapesta vorbea de un grup masiv de 120 de complotisti, toti ardeleni, iar un cotidian german informa ca, in Romania, a si izbucnit razboiul civil.Seful complotistilor, locotenent-colonelul Precup, a fost condamnat la 10 ani de temnita grea, din care a executat o parte. L-au elibert legionarii in 1940, dupa abdicarea lui Carol al II-lea. S-a pus in slujba lor, dar n-a durat mult.In 1944, s-a pus imediat in slujba noilor veniti, comunistii. Alaturi de ei, a luptat pentru instalarea noului regim pro-sovietic, care l-a si rasplatit. A ajuns seful sectiei de propaganda a Armatei si i s-a dat pe mana epurarea din armata a ofiterilor indezirabili regimului. Pe unii ii lasa la vatra, pe altii ii trimitea in temnite, iar uneori chiar pe lumea cealalata, dupa caz.Poate ajungea departe de tot in noul regim, daca nu murea in 1958, in urma unui atac de cord.