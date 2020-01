Bucati din cetatea antica Tomis, pe camp, din cauza lucrarilor la un bloc. Arheolog: S-au distrus marturii din istoria Constantei

Ziare.

Zeci de constanteni au facut, vineri, un lant uman in jurul unor vestigii antice din centrul orasului, in semn de protest fata deIn pamantul depozitat la marginea orasului, in zona Oierie, au fost gasite zeci de piese antice. Prezent la fata locului, arheologul Octavian Mitroi, care a participat la cercetarea arheologica de la Lupoaica, a declarat, luni, presei, ca piesele gasite in pamantul excavat si aruncate pe camp sunt extrem de importante, din perioada elenistica, romana si romano-bizantina si ca astfel"Vad ca avem un unguentariu de epoca romana, secolele II-III, e posibil chiar IV. Este si ceramica elenistica. Ieri (duminica - n.r.), cand am fost,Raul este facut in sensul ca acum nu este fezabil sa iei la mana, la cernut, atatea tone de pamant. Dar, intr-adevar, aici este mai mult decat ceea ce am gasit noi ieri (duminica - n.r.). Fragmentele astea sunt din secolele III-II i.H. Cel mai probabil provin dintr-un mormant, din zona de necropole, din afara cetatii. Noi ne-am deplasat in zona pe baza informatiilor primite din partea societatii civile cu privire la locul unde ar fi fost depozitat pamantul de acolo. Acesta este singurul loc unde pamantul se vede ca este depus recent", a declarat arheologul Octavian Mitroi.Acesta a spus ca a inaintat un, in urma descoperirilor facute in pamantul aruncat la marginea orasului."A fost intocmit si inaintat un raport cu privire la interventia noastra, a arheologilor, din acest loc, si acum... Eu. Trebuie sa vedem care vor fi urmarile acestui referat care a fost intocmit", a adaugat Octavian Mitroi.Acesta spune ca este bine ca povestea a fost facuta publica si a depasit granitele Constantei, pentru ca asa a ajuns informatia si la comunitatea arheologilor din tara."Este bine ca povestea a depasit granitele Constantei in urma interventiei societatii civile, s-a aflat si la Bucuresti, comunitatea arheologilor din Romania a aflat, a luat act. Acum daca toata lumea ar fi stat acasa, nu mai gaseam asta. Nu avem de-a face cu niste simple cioburi, avem material care trebuia recuperat in cadrul unor cercetari facute dupa metodele noastre. Dar. Pe noi ne intereseaza ca arheologi dobandirea de informatii, nu simpla recuperare de elemente din vechime. Ne intereseaza ceea ce noi numim contextul descoperirii. In felul acesta putem data complet. Se poate spune ca s-au distrus marturii din istoria Constantei. Ma refer la sapaturile facute acum, fara arheolog".