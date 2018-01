Cum a fost sarbatorita Unirea in 1859

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

Adevarul e ca Unirea s-a sarbatorit la Iasi, ca si-n celelalte orase ale Moldovei, chiar in 1859. Iata ce scria Ministerul de Interne iesean, a doua zi dupa Unire, catre administratiile din Dorohoi, Botosani, Falciu, Neamt, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci, Galati, Ismail si Cahul:Doua zile mai tarziu, administratia tinutului Falciu raspundea la telegrama, descriind atmosfera din Husi. Reproduc mai jos textul telegramei, asa cum apare in volumul V al editiei de Documente privind Unirea Principatelor, iesit la Editura Academiei Romane, in 2007, sub coordonarea lui Dan Berindei, de unde am preluat si celelalte fragmente citate aici:Poate vreti sa aflati si cum a fost pregatita sosirea lui Cuza in Bucuresti, la inceputul lui februarie! Ei, bine, Consiliul Admnistrativ Extraordinar a decis urmatoarele indatoriri pentru "competintele ministere":"1. Asezarea cortului la podul Soselii.2. Infiintarea caretei cu patru cai si a unui cal de calarie.3. Iluminarea localelor publice.4. Reprezentatia teatrala.5. Pregatirea salii Adunarii Nationale unde se va aseza si un tron.6. Transformarea teatrului in sala de bal si pregatirea celor trebuincioase pentru darea acestui bal la zioa care se va hotari".Comisia trebuia sa se ingrijeasca, de asemenea, cu publicarea programului in "trei mii de eczemplare spre cunostinta obstii".Cu doua zile inainte de sosirea alesului in Capitala, B. Ganescu, ministrul de Interne, ii scria mitropolitului Nifon:Nu stim cat a costat tot ceremonialul. Ne putem face, insa, o idee luand in seama cat s-a cheltuit - cateva luni mai tarziu, de Sfantul Alexandru - cu "luminatia din seara de 30 august 1859 pentru serbarea aniversarei numelui Mariei sale Domnului": a fost vorba despre 6.131 de lei, care au acoperit "pregatirea lemnariei pe care s-a asezat luminatia", "lampioanele cu seu si cu untdelemn cu care s-a facut luminatia" si "plata pentru trei bande lautari ce au cantat la trei din localele publice ce au fost luminate, si anume la curtea administrativa, la teatru si la otelu municipalitatii".De-acum, fiecare poate compara cum se petrecea la 1859 si ce se face azi cand vine vorba despre Unirea Principatelor si A.I. Cuza...