Mesaj al unor detinuti politic care au lucrat in anii '50 la repararea Cazinoului din Constanta, gasit intr-un zid (Foto)

Primaria Constanta a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, mesajul pe care mai multi detinuti politic care au lucrat la repararea Cazinoului in anii '50 l-au lasat in aceasta cladire."Acest Cazinou este lucrat de catre detinutii politici din anul 1951 luna 31 Decembrie, condusa de arhitectul Joja Constantin. Echipa de stucatori condusa de Rusu A Ioan, Botos Dumitru jud Arad, Jercau Constantin, Ciscau Gheorghe, Coras Ionel, Sava Nicolae, Pop Ioan, Vladescu Ilie, Hosu Petre, Hosu Ghegor, Anastasiu Stefan, Gorbovan Gh., Bamer Fidel si Morton Iuliu", este mesajul gasit de echipa de constructori.Mesajul a fost scris pe o bucata rupta dintr-un sac de ciment de 14 dintre cei 100 de detinuti care au lucrat in anii '50 la renovarea Cazinoului care fusese afectat de bombardamentele din Cel de-Al Doilea Razboi Mondial."O marturie pentru viitor, scrisa pe o bucata de hartie rupta dintr-un sac de ciment, mesajul este dovada incontestabila a trecutului, lasat cu speranta ca intr-o zi, familiile si prietenii vor sti ca pe 31 decembrie 1951 acesti oameni au fost in viata si au lucrat la recladirea Cazinoului", se arata in comunicatul Primariei Constanta.Arhitectul Radu Cornescu, desemnat de primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, sa colaboreze cu echipa de restaurare a monumentului istoric, a spus ca aceste mesaje erau o legenda, dar acum legenda a devenit adevar."Este un sentiment induiosator, este la fel ca atunci cand gasesti in mare sau ocean cate un biletel intr-o sticla. Vorbim despre niste oameni care nu stiau daca vor mai trai ca sa iasa din inchisoare. Ei au fost adusi aici parca spre exterminare, multi dintre ei nu cantareau mai mult de 40 de kilograme cand au venit aici. Nu stiau daca vor mai prinde libertatea. Cazinoul ne dezvaluie secrete, aceste mesaje erau o legenda si iata ca astazi legenda devine un adevar", a spus arhitectul Radu Cornescu.El a precizat ca scrisoarea a fost gasita atunci cand a fost decoperata fereastra scoica a Cazinoului."Mesajele au fost descoperite atunci cand a fost decoperata fereastra scoica, bucata de sac a fost gasita in tencuiala. Este clar ca ei au lucrat aici pentru ca au putut sa ascunda aceste mesaje. Ei nu aveau cum sa transmita familiilor ca sunt in viata asa ca s-au gandit sa scrie niste ganduri simple si s-au iscalit. Speram ca in timpul lucrarilor sa mai gasim mesaje ale acestor oameni. Stim ca unul dintre ei era din Arad, despre altii nu stim nimic", a mai transmis arhitectul constantean.Primaria a precizat ca fereastra scoica dinspre mare din sala de spectacole a Cazinoului, construita in oglinda cu cea dinspre Acvariu, a fost zidita in anii 1950 pentru constructia unei noi incaperi. Echipa de restauratori a decis ca in cadrul lucrarilor care se desfasoara in prezent sa repuna in valoare aceasta fereastra, o opera de arta proiectata de arhitectul Daniel Renard.Compania Nationala de Investitii a anuntat la mijlocul lunii aprilie, inceperea lucrarilor pentru reabilitarea si restaurarea Cazinoului din Constanta. Durata contractului este de 27 de luni, iar valoarea investitiei se ridica la peste 56 de milioane de lei cu TVA.