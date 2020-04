Pe cand molima era vestita de soareci ce mancau copaci, iar carantina insemna afumare

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ziare.

com

Politicienii au fost siliti sa se schimbe, fiindca provocarile sunt inedite.Asta nu inseamna ca suntem primii care se confrunta cu situatii iesite din comun.Ganditi-va ce surprinsi trebuie sa fi fost, de pilda, pe la 1670 moldovenii cand au vazut ceea ce relateaza un vicar apostolic pe nume Petru Parcevic:".La fel ca si acum, molimele grave dadeau nastere unor convingeri ferme, mai ales printre creduli. Un calator englez cu nume italienizat - Giovanni Battista de Burgo - povesteste, de pilda, ca la sfarsitul secolului al XVII-lea a fost consemnata o minune facuta de un anume Anselmo, care "!".Solicitata sa se pronunte, Biserica Catolica a aratat ca o sinucidere nu poate fi o minune. G.B. de Burgo a luat de bune relatarile unor turci neseriosi.Panica era - ca si acum - paralizanta, conducand la inchiderea in casa. O marturie de la 1824 a lui Robert Walsh ne arata cum s-au comportat bucurestenii in acel an cand: "".Plecat din Capitala spre Sibiu, Walsh se opreste undeva pe Valea Oltului, intr-un post de carantina numit Turnu Rosu, alcatuit din sase baraci:".Daca suspiciunea semana cu cea de azi, conditiile materiale ale carantinei par sa fi fost ceva mai rele decat in prezent: "[...]".Peste vreo doua decenii, in Principate - ne spune francezul Adolphe Laurent Joanne - carantina era organizata: un comitet medical lucra impreuna cu un comitet director, iar pe langa ele mai existau pichete cu cate sase tarani si sase soldati in Valahia si, respectiv, cu doi cavaleristi si doi infanteristi in Moldova.Normele erau stricte, mai cu seama pentru cei care debarcau venind pe Dunare: "".Cu speranta ca aceste marturii va vor da motive de optimism, tin sa precizez ca le-am transcris din volumele editate de cercetatorii de la Institutul Nicolae Iorga in seria de Calatori straini despre tarile romane, vol. VII, 1980, pp. 172 si 570 si in seria Calatori straini despre tarile romane in secolul al XIX-lea, vol. II, 2005, pp. 101 si 115-116 si vol. V, 2009, p. 36.