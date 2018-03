Romanul care "preda" istoria pe YouTube. Ceausescu, Mamaia si altele

Ziare.

Vlad Pasca este un exemplu in acest sens. El are un canal de YouTube , care se numeste "Istorie pe sleau", pe care l-a pornit in 2016. Deci da, avem si noi canele educationale pe YouTube, cu toate ca mai slabut decat in alte tari.Videoclipurile sale sunt scurte, in jur de trei-cinci minute, in care acesta iti prezinta pe scurt diferite teme ale istoriei precum domnia lui Ceausescu, statiunea Mamaia in anii 1960, aliantele Romaniei in perioada interbelica si multe altele.