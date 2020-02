Toate cele 12 tapiserii create de Rafael au revenit dupa cinci secole in Capela Sixtina (Video)

Ziare.

Pentru prima data dupa o jumatate de mileniu, toate cele 12 tapiserii realizate de Rafael au fost expuse pe peretii Capelei Sixtine in unul dintre evenimentele organizate pe plan mondial in 2020 pentru a comemora implinirea a cinci secole de la moartea artistului. "Au fost concepute pentru acest spatiu si ne-am gandit ca aceasta este cea mai buna maniera de a ii aduce un omagiu", a declarat Barbara Jetta, directoarea Muzeelor Vaticanului.Tapiseriile, care au fost tesute la Bruxelles in renumitul atelier condus de Pieter van Aelst pe baza schitelor create de Rafael, descriu scene din Faptele Apostolilor, precum Uciderea cu pietre a Sfantului Stefan si Sfantul Pavel predicand in Atena.Timp de o saptamana, aceste opere de arta vor ramane in Capela Sixtina, unde s-au mai aflat in intervalul cuprins intre momentul in care Michelangelo a terminat sa picteze tavanul in 1512 si momentul in care acelasi artist a inceput sa picteze uriasa fresca "Judecata de Apoi" pe zidul din spatele altarului principal, in 1536.Toate cele 12 tapiserii, realizate din matase, lana si fire din aur si argint, au fost minutios restaurate de conservatorii Muzeelor Vaticanului in ultimii zece ani.Sapte dintre tapiserii, comandate de papa Leon al X-lea, au fost expuse in Capela Sixtina pe 26 decembrie 1519, de Sfantul Stefan. Rafael se afla probabil acolo si a putut sa le vada, insa tanarul artist italian a murit dupa patru luni, la varsta de 37 de ani. Celelalte cinci lucrari au fost finalizate dupa moartea sa."Ultima inregistrare cu toate cele 12 lucrari expuse in Capela Sixtina dateaza de la sfarsitul anilor 1500", a declarat Alessandra Rodolfo, curatoarea expozitiei.Expozitiile precedente, dintre care unele au durat doar cateva ore sau o zi, au inclus doar cele mai mari 10 tapiserii, din care unele au dimensiuni de 6 x 5 metri. Alte doua tapiserii sunt inguste si montate in pozitie verticala, figurand ca monturi care le incadreaza pe celelalte zece.Cele 12 tapiserii ale lui Rafael sunt expuse de obicei prin rotatie in Muzeele Vaticanului, sub ecrane de protectie si in spatii cu climatizare controlata.Conservatorii si expertii in restaurare de la Muzeele Vaticanului au fost de accord ca toate cele 12 tapiserii sa fie prezentate in acelasi timp intr-o expozitie timp de o saptamana, partial pentru a proteja aceste opere delicate, dar si pentru ca unele dintre ele urmeaza sa fie imprumutate altor muzee Una dintre ele va fi expusa in curand la Scuderie del Quirinale din Roma, iar o alta la National Gallery din Londra, spre sfarsitul acestui an.