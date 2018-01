De ziua lui Eminescu, ambasadorul Marii Britanii s-a dus la Ipotesti si a recitat poezia "Lacul" (Video)

Ziare.

"Este 15 ianuarie, Ziua Culturii Romane, data nasterii lui Mihai Eminescu, cel mai mare poet roman, si ne aflam in nord-estul Romaniei, in afara localitatii Ipotesti, unde Eminescu si-a petrecut o parte din copilarie. Aceasta este lacul cunoscut ca lacul nuferilor, care a inspirat una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Eminescu,", a spus ambasadorul britanic.Paul Brummell descrie poezia ca fiind una "romantica" in care este vorba despre un tanar care viseaza langa lac la o femeie care apare din apa. Ambasadorul spune ca, spre desosebire de momentul in care este descris lacul, acum peisajul este unul alb, insa foarte frumos.Acesta este deja un obicei al ambasadorului Marii Britanii, el recitand si in anii trecuti poezii ale lui Eminescu, pentru a-i marca ziua de nastere.