"Libertatea: Intre istorie si literatura" , la Festivalul International de Literatura de la Timisoara. Adam Michnik si Evgheni Vodolazkin, printre invitati

Istoricul, eseistul si jurnalistul politic Adam Michnik, indragitul scriitor rus Evgheni Vodolazkin, scriitorul american de origine romana Andrei Codrescu si Jose Luis Peixoto, cel mai important scriitor portughez din nou generatie, considerat "noul Saramago", se afla pe lista scriitorilor pe care fanii Festivalului vor avea ocazia sa ii intalneasca in Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timisoara in serile de 23, 24 si 25 octombrie, incepand cu ora 18.00."FILTM aduce, in viitoarea Capitala Culturala Europeana, nume de rezonanta ale literaturii de pe continent si din lume. Va asteptam alaturi de scriitori, istorici, universitari si jurnalisti importanti la lecturi, dialoguri, dezbateri si polemici. Dupa 30 de ani de la Revolutie, ne bucuram de libertate, intre literatura si istorie. Veniti sa scriem impreuna patru zile de istorie literara!", a declarat Robert Serban, presedintele Festivalului International de Literatura de la Timisoara.Programul editiei din acest an include lecturi publice in premiera si dezbateri pornind de la tema editiei din acest an: "Libertatea. Intre istorie si literatura", aleasa pentru a marca cei 30 de ani de la Revolutia din 1989.Un moment aparte in program il reprezinta seara dedicata scriitorilor timisoreni si dialogului despre libertate, libertate de expresie, despre rolul scriitorului in cetate, in Timisoara, primul oras romanesc liber.Evenimentul va avea loc in ultima seara a Festivalului: sambata, 26 octombrie, incepand cu ora 18.00, la Libraria "La Doua Bufnite".