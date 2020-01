14 muzee din Paris ofera acces digital gratuit la peste 100.000 de opere de arta

Ziare.

De la Petit Palais la Muzeul de Arta Moderna, aceasta initiativa "open content" (continut deschis) are drept scop "promovarea cresterii vizibilitatii operelor si a cunoasterii colectiilor in Franta si in strainatate", a explicat Paris Musees intr-un comunicat.Aceste muzee, care contin numeroase comori artistice, sufera din cauza notorietatii gigantilor parizieni precum Muzeul Luvru, Muzeul Orsay, Grand Palais si Centrul Pompidou, relateaza AFP.Punerea la dispozitie a acestor informatii "garanteaza accesul liber si reutilizarea gratuita a fisierelor digitale, fara restrictii tehnice, legale sau financiare, pentru utilizare sau nu comerciala", a precizat Paris Musees.In plus fata de cele 100.000 de lucrari, Paris Musees va oferi acces liber la tot mai multe imagini pe masura ce sunt digitalizate si vor trece in domeniul public.In prezent este suficient ca internautul sa intre pe site-ul colectiilor Paris Musees si, cu ajutorul cuvintelor cheie - de exemplu Petit Palais si Claude Monet - se vor afisa toate lucrarile corespunzatoare, insotite de fisiere care precizeaza data realizarii, materialele folosite si originea lor. De asemenea, imaginea aleasa poate fi descarcata pentru o calitate de inalta definitie."Daca aceasta licenta este deja folosita de muzeele internationale, precum Muzeul Rijksmuseum din Amsterdam si Metropolitan Museum din New York, Paris Musees este prima institutie franceza din Paris care a preluat-o", se arata in comunicat.