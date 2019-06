Apel la greva in muzeele din tara, care au fost lasate fara bani de Guvern

Ziare.

Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) a facut, vineri, apel catre toate muzeele din tara sa faca greva de avertisment pe 3 iulie, intre orele 11:00 si 12:00."Muzeele din Romania, in special cele aflate in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii, alaturi de celelalte institutii publice de cultura de sub autoritatea Ministerului, au fost aduse, intr-un interval foarte scurt de timp, in cea mai grava criza financiara din ultimele doua decenii.Mai intai, subventia pentru cheltuielile dedicate proiectelor culturale, care se regasesc in capitolul 'Bunuri si servicii', a fost redusa cu 30-40% fata de nivelul din anul 2018, prin 'Legea bugetului de stat' pe anul in curs.Managerii institutiilor au fost nevoiti sa isi redimensioneze programele minimale de activitati pentru anul 2019. Chiar si in aceste conditii, s-au incheiat contracte si s-au definit proiectele culturale pe care institutiile culturale le ofera publicului in acest an contand pe faptul ca, pe langa veniturile proprii, vor beneficia de subventia promisa.Din pacate, in ultimele doua luni, aceasta subventie a fost redusa cu 60-70%, ceea ce face ca institutiile noastre sa nu poata achita nici macar facturile curente pentru utilitati", se arata pe pagina de Facebook a Retelei Nationale a Muzeelor din Romania Reprezentantii muzeelor sustin ca s-a renuntat la colaborari, s-au redus proiectele de cercetare, expozitionale si educationale, dar ca nu se poate renunta si la cheltuielile cu serviciile de paza, la plata facturilor pentru energie electrica si apa.Acestia precizeaza ca toate explicatiile pe care le-au primit de la ministrul Valer Daniel Breaz s-au dovedit a fi inconsistente."Muzeele nu pot astepta o iluziorie rectificare pozitiva, peste doua luni, in situatia in care nu pot plati nici macar facturile restante acumulate din luna aprilie, pana azi. Practic, institutiile noastre au fost aduse in incapacitate de plata. Faptul ca avem acoperite cheltuielile cu salariile pana aproape de sfarsitul anului nu poate fi o situatie multumitoare pentru noi.Muzeele au capacitatea de a furniza publicului servicii culturale de calitate inalta si in conditii optime, aducand si venituri, dar numai daca beneficiaza de o subventie decenta pentru acoperirea cheltuielilor pe care le pretind proiectele noastre", se precizeaza un comunicat.RNMR spune ca, in conditiile in care dialogul cu ministrul Culturii a esuat, face apel la premierul Viorica Dancila "sa intervina, de urgenta pentru ca Ministerul Finantelor Publice sa asigure subventia necesara functionarii optime a institutiilor noastre".Astfel, sursa citata face apel la toate muzeele sa faca greva de avertisment."Este inceputul unui protest prin care speram sa dovedim ca in Romania cultura conteaza pentru societate. Vom inainta ulterior o scrisoare deschisa Domnului Ministru al Culturii cu revendicarile sectorului muzeal. In cazul nerezolvarii acestora, vom demara in premiera pentru Romania procedurile pentru greva generala a sectorului muzeal", se mai arata pe Facebook.A.G.