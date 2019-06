Audieri in Parlament in cazul Muzeului Antipa, dupa ce Guvernul vrea sa-i cedeze terenul Muzeului Holocaustului

Muzeul Holocaustului in curtea lui Antipa

Audierea va avea loc marti, incepand cu ora 12:00, in Comisia de Cultura a Camerei, si a fost solicitata de deputatul USR Iulian Bulai, potrivit unor surse. Informatia a fost confirmata de Luis Ovidiu Popa, care a declarat, pentru, ca va participa la audiere si este deschis dialogului, astfel incat terenul sa ramana in intregime in administrarea muzeului si isi doreste sprijin si pentru extinderea cladirii.Amintim ca la inceputul saptamanii conducerea Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa a aratat ca se opune masurii anuntate de Secretariatul General al Guvernului privind cedarea a 5.300 de metri patrati din parcul muzeului in vederea realizarii unei alte constructii Cu un patrimoniu de aproximativ 2 milioane de exemplare si un numar de vizitatori de 311.639 in anul 2018, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" este unul dintre cele mai vizitate din Bucuresti si din tara.Astfel, institutia spera ca Guvernul sa isi reconsidere masura si sa constientizeze ca pastrarea intacta a suprafatei de teren ce apartine muzeului este de o importanta capitala, fiind practic garantul existentei si dezvoltarii Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"."Datorita dezvoltarii patrimoniului si diversificarii activitatilor din ultimii 100 de ani, muzeul are nevoie de suplimentarea depozitelor pentru colectiile in continua crestere, de un spatiu adecvat pentru organizarea de expozitii temporare de anvergura, dar si de spatii noi de expunere.In perioada recenta, prin Contractul de management nr. 86/18.09.2017, este prevazuta extinderea muzeului printr-o constructie subterana care sa pastreze intact spatiul verde si care sa ofere spatiile suplimentare de care muzeul are nevoie", se arata in comunicatul remis luni de conducerea muzeului.Luis Ovidiu Popa ne-a declarat ca intre timp nu a avut niciun fel de discutie cu ministrul Breaz.a solicitat si Ministerului Culturii sa spuna daca Daniel Breaz va participa la audieri. Va vom prezenta raspunsul de indata ce il vom primi.Pe terenul respectiv se doreste sa fie construit Muzeul Holocaustului, iar initiativa a apartinut Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel".Alexandru Florian, directorul institutului, a declarat, pentru HotNews.ro ca s-a orientat catre curtea Muzeului Antipa dupa ce Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu i-a mai dat in administrare imobilul de pe Str. Lipscani nr. 18-20."Ne-am orientat dupa ce am avut o consultare cu coordonatorii nostri de la Secretariatul General al Guvernului, fiind un proiect guvernamental, sa gasim o disponibilitate pe domeniul public al statului, deci o proprietate asupra careia Guvernul Romaniei se poate pronunta.Am observat ca la Muzeul Antipa exista o curte foarte mare, cam 10.000 de mp, care stau practic neutilizati din punct de vedere institutional, de cand este acest muzeu, si am intrebat la Ministerul Culturii, am avut o discutie cu ministrul Culturii si ni s-a spus ca nu exista un proiect imediat de dezvoltare muzeala acolo sau institutionala. (...)Este adevarat ca zona este protejata, cum a spus dl. director de la Antipa, dar asta nu insemna ca nu se pot face constructii acolo, se poate construi, dar numai cu avizul Comisiei Monumentelor Istorice. (...) Este adevarat ca este verde, pe pamant creste ceva, dar nu era un spatiu public. Un muzeu nu poti sa faci oriunde, trebuie sa existe anumite caracteristici, sa atraga public:", a explicat Alexandru Florian pentru sursa citata.