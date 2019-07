Audierile in cazul Muzeului Antipa, amanate pentru ca ministrul Breaz nu s-a mai dus: "E cea mai mare criza din 1942"

Directorul Antipa a venit degeaba la Parlament: Cea mai mare criza de cand ministrul Culturii a fost Ion Antonescu

Institutul Elie Wiesel vrea loc central pentru Muzeul Holocaustului

Breaz confirmase joia trecuta, la solicitarea, participarea, insa Viorica Dancila a decis luni sa cheme la Guvern reprezentantii institutiilor culturale afectate de taierile bugetare, asa ca ministrul a trebuit sa ramana la Palatul Victoria."Ramane sa avem o discutie ulterioara cu el, o sa ii propun ca maine (miercuri - n.red.), cand avem o noua sedinta, daca ii permite agenda, sa participe si domnia sa, cu toate ca am senzatia ca maine este sedinta de guvern. O sa vedem cand putem sa avem aceasta intrevedere", a spus presedintele Comisiei de Cultura, Gigel Stirbu, la inceputul sedintei, precizand ca a fost anuntat luni ca Breaz va fi absent, potrivit Agerpres Cu toate acestea, au venit la Parlament managerul Muzeului Antipa Luis Ovidiu Popa si directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", Alexandru Florian.Deputatul PSD Beatrice Tudor a propus insa ca audierile sa se amane cu o saptamana pentru ca la o astfel de sedinta trebuie sa participe si ministrul Culturii, iar propunerea a fost votata.Luis Ovidiu Popa le-a spus jurnalistilor ca spera ca astazi sa aiba loc un dialog constructiv, mai ales ca, dupa o discutie pe care a avut-o la sfarsitul saptamanii cu Daniel Breaz, crede ca l-a convins sa nu distruga Muzeul Antipa."Vineri am avut o discutie cu ministrul Culturii, in care i-am expus punctul nostru de vedere. Dumnealui a parut sa inteleaga si speram ca astazi, aici vom avea pozitii intr-un fel convergente.Mi se pare normal ca Ministerul Culturii sa sustina o institutie din subordine. Mi s-ar parea anormal sa sustina sa se dezmembreze. In istoria muzeului, aceasta este cea mai serioasa criza privind imobilul.A mai existat o problema in 1942, cand s-a dorit demolarea muzeului si construirea in loc a Ministerului de Finante. Pe vremea aceea, sef al Guvernului si ministru al Culturii era Ion Antonescu. Imobilul acesta este cel mai vechi din Piata Victoriei. Este singurul care supravietuieste din acea perioada. Faptul ca nimeni nu are niciun fel de intrebari, ma refer la cei pe care i-am auzit eu, care in general sunt din zona politica pe mine ma uimeste cumva", a declarat managerul muzeului Antipa, Luis Ovidiu Popa, citat de Mediafax El mai spune ca ambele muzee, si Antipa si cel al Holocaustului, au nevoie sa se poata extinde in viitor, ceea ce, daca ar fi inghesuite in aceeasi curte, va fi imposibil. Totodata, Popa a anuntat ca are semnale ca vor aparea puncte de vedere ale centrelor universitare si posibil Academiei Romane cu privire la aceasta problema: "Daca toate astea pot fi ignorate inseamna ca asa este bine pentru noi toti".Cei care au propus ca Muzeul Holocaustului sa fie in curtea Muzeului Antipa au fost chiar cei de la Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel". Ei au facut catre Guvern aceasta propunere dupa ce Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu le-a mai dat in administrare imobilul de pe Str. Lipscani nr. 18-20.Directorul general al Institutului, Alexandru Florian, spune ca muzeul trebuie sa aiba o suprafata pentru expozitii permanente, expozitii temporare, birouri, biblioteca, spatii multimedia. In luna martie a acestui an, el anunta ca finalizarea lui a fost prelungita cu pana la un an si jumatate, pana in 2022.Marti, Alexandru Florian a precizat ca trebuie sa se afle intr-o zona centrala, unde exista si alte muzee, si nu "aruncat undeva" in oras, potrivit News.ro.Intre timp a fost lansata si o petitie pentru salvarea si dezvoltarea Muzeului Antipa. In 4 zile aproape a atins limita propusa, de 8.000 de semnaturi. Petitia poate fi semnata AICI A.S.