Cartel ALFA ii cere lui Dancila sa trimita Corpul de Control la Muzeul National de Istorie

Neintelegerea perpetua din muzeu a devenit o importanta sursa de venit pentru terti

Muzeul National de Istorie a Romaniei, institutie ce ar fi trebuit sa fie emblematica in peisajul cultural national, a devenit un caz clasic de derapaj managerial cu consecinte grave asupra climatului de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de "Cartel ALFA"."De ani buni, in numeroase memorii, petitii si scrisori deschise adresate Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, ramase fara raspuns si efect, o parte reprezentativa a corpului de specialisti ai acestei institutii (membri ai Sindicatului Lucratorilor din MNIR, afiliat la CNS Cartel ALFA) a semnalat o serie de nereguli cu privire la nerespectarea regimului achizitiilor bunurilor de patrimoniu si nerespectarea prevederilor Ordonantei 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice", se precizeaza in comunicatul "Cartel ALFA".Sindicatul acuza faptul ca aceste actiuni legitime ale angajatilor au avut drept consecinte presiuni, tratamente discriminatorii si actiuni de intimidare si hartuire a salariatilor (in special a celor care au semnat memoriile)."Acest mod defectuos, dupa opinia noastra, de aplicare a managementului este principalul responsabil pentru exodul de specialisti si de personal auxiliar. In ultimii ani, au parasit muzeul angajati din sectiile Arheologie, Istorie, Numismatica, Patrimoniu, Relatii Publice si Muzeul Filatelic, precum si din compartimentele Achizitii Publice, Contabilitate, Juridic si Tehnic.In urma demisiilor, MNIR a ramas fara arheozoolog, fara antropolog, fara arhitect, fara specialist pentru epoca dacica, iar grupul de specialisti pentru preistorie s-a redus dramatic", acuza "Cartel ALFA".Sindicalistii s-au declarat nemultumiti de actiunile managerului muzeului aratand ca acesta a interzis participarea specialistilor la cercetari arheologice preventive si de salvare."Sub pretextul proiectului Noul MNIR (a carui demarare a fost ratata si amanata pana la un termen nedefinit), domnul Ernest Oberlander-Tarnoveanu, actualul manager, a interzis participarea specialistilor la cercetari arheologice preventive si de salvare, dar si la competitii de proiecte sau granturi finantate de Ministerul Cercetarii sau din alte fonduri, toate contribuind semnificativ la bugetul de venituri proprii al MNIR, asa cum se arata in memoriile inaintate de catre specialisti.In schimb, din 2016, cand consilierul juridic angajat si-a dat demisia, MNIR nu a mai scos la concurs postul de consilier juridic, insa numarul contractelor cu caracter juridic a crescut considerabil, la fel si dimensiunea facturilor.Multe cheltuieli de acest fel (de multe ori prilejuite de actiuni in instanta impotriva angajatilor) lasa impresia conflictului de interese, astfel ca starea de neintelegere perpetua promovata in muzeu a devenit o importanta sursa de venit pentru terti", se mentioneaza in comunicat."Cartel ALFA" aminteste ca vinerea trecuta unul din angajatii muzeului a fost hartuit profesional de conducere."In acest context, vineri, 15 februarie 2019, acest tip de management a culminat cu o actiune de hartuire profesionala fara precedent, prin care un specialist al muzeului a fost amenintat cu plangerea penala si cu detasarea la Alba Iulia, in conditiile in care nici nu exista o solicitare de acest fel din partea Muzeului National al Unirii din Alba Iulia.Este un exercitiu de intimidare a managerului si avocatului platit din bani publici sa apere interesele institutiei (sau, mai curand, ale managerului acesteia).Avand in vedere politica de responsabilizare a banilor publici pe care Guvernul si-a propus-o, angajament reiterat si in Legea bugetului de stat pentru anul 2019, va solicitam trimiterea in cel mai scurt timp a Corpului de Control al Primului Ministru pentru verificarea tuturor aspectelor semnalate", se precizeaza in comunicatul semnat de presedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Hossu.