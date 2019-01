Fostul director al Muzeului Taranului Roman a castigat procesul cu Ministerul Culturii si a preluat deja conducerea institutiei

Ziare.

com

Nitulescu a explicat ca si-a preluat mandatul de cinci ani pe 28 ianuarie si ca in cel mult trei saptamani va inainta Ministerului Culturii un raport privind situatia muzeului."Procesul a fost finalizat pe 14 ianuarie, cand a fost emisa sentinta definitiva. Astfel ca de luni am preluat mandatul de cinci ani", a declarat Nitulescu.Interimatul Lilianei Passima, prelungit in mai multe randuri, s-a incheiat pe 27 ianuarie.Legat de situatia pe care a gasit-o la muzeu si de planurile pentru urmatoarea perioada, Nitulescu a afirmat: "Este greu de spus, pentru ca trebuie sa fac un raport pentru minister si, undeva in perioada 15 - 20 februarie, voi veni cu o declaratie pentru presa. Trebuie sa verific actele si sa vad despre ce este vorba".In 2016, pentru conducerea Muzeului National al Taranului Roman au fost organizate trei concursuri. Rezultatele primelor doua - cu Vintila Mihailescu, respectiv Virgil Nitulescu castigatori - au fost anualate in urma mai multor contestatii.In luna august a aceluiasi an, ministrul Culturii de la acea data, Corina Suteu, a numit-o pe Liliana Passima director interimar. Ea a fost desemnata castigatoare a celui de-al treilea concurs organizat atunci de Ministerul Culturii.Suteu a anuntat ca, la recomandarea Corpului de Control al prim-ministrului, concursul pentru sefia MNTR va fi reluat. Virgil Nitulescu a sustinut in instanta ca organizarea unui al treilea concurs este ilegala, dupa ce Ministerul Culturii incepuse demersurile de instalare oficiala a sa, iar examenul a fost suspendat.