La Deva se sarbatoreste Centenarul de 200 de ani - "Celebram Marea Unire! 1818 - 2018"

Pe afis este inscriptionat mesajul "Celebram Marea Unire! 1818 - 2018", in conditiile in care Marea Unire a avut loc in 1918, iar anul acesta sarbatorim Centenarul acesteia, adica implinirea a o suta de ani de la eveniment.Potrivit presei locale , de inscriptionarea afiselor s-a ocupat Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, condus de Liliana Tolos.Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea Bobora, a precizat ca modificarea afisului s-a facut intr-o ora, prin aplicarea unor abtibilduri pe anul gresit. Bannerul a fost schimbat complet doua zile mai tarziu."In 8 iulie s-a rezolvat, acum 2 saptamani. Nu numai ca am invatat din experienta, insa maine vine directoarea muzeului cu referatul de sanctiuni pentru cei care se fac vinovati. Directoarea era in concediu atunci, ca ea era principala vinovata", a declarat Bobora pentru Realitatea TV.Iata cum arata afisul:Directoarea muzeului nu se afla la prima abatere de acest gen. In urma cu 5 ani, Liliana Tolos a inscriptionat cani pentru centenarul Aurel Vlaicu (care marca implinirea a 100 de ani de la moartea inventatorului si aviatorului) cu imaginea lui Traian Vuia.