Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a depasit pragul de zece milioane de vizitatori in 2018

"Pentru prima data in istoria sa, si cred ca pentru prima data in istoria muzeelor, mai mult de zece milioane de persoane au vizitat Luvru in 2018", a declarat joi pentru AFP presedintele-director al muzeului parizian, Jean-Luc Martinez.In 2018, numarul vizitatorilor care au pasit pragul muzeului a fost de, potrivit EFE. Trei sferturi dintre acestia au fost, in special din Statele Unite, China, tari din Uniunea Europeana (Spania, Germania, Italia si Regatul Unit), precum si din Brazilia, precizeaza institutia intr-un comunicat publicat joi.Recordul anterior, cu 9,7 milioane de vizitatori, a fost realizat de Luvru in 2012, care a coincis cu inaugurarea Departamentului de arta islamica si cu expozitiile dedicate lui Leonardo da Vinci si Rafael. Dupa acel an,In 2018, una dintre principalele atractii a fost, vizionata de aproape 540.000 de vizitatori intre 29 martie si 23 iulie. In plus, in 2018, 565.000 de elevi au ajuns la Luvru in vizite scolare. In total,Jean-Luc Martinez si-a exprimat satisfactia fata de acest "succes" conferit de cifre, dar a subliniat ca "nu este vorba de a primi mai multi vizitatori, ci de a-i primi mai bine". El s-a referit la o serie de imbunatatiri care au fost realizate in ultimii ani, cum ar fi schimbarea semnalizarii, traducerea unor texte, reinnoirea infrastructurii sub piramida ce serveste drept intrare in muzeu sau biletele cu program, masura care a redus cozile.Pe de alta parte, aproximativ un milion de oameni au vizitat expozitiile la care Luvru a participat in strainatate, la Madrid, Barcelona , Tokyo sau Teheran.