Muzeul Antipa cere ajutorul publicului pentru a-si gasi un slogan nou

Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" se descrie drept "poate cel mai iubit muzeu din tara, iar fidelitatea vizitatorilor sai este importanta si pretuita. Perceput ca un muzeu modern, atractiv, Muzeul Antipa doreste sa fie usor identificat de public prin simboluri care sa-l individualizeze si sa vorbeasca despre misiunea si valorile sale", se arata intr-un comunicat.Cu o identitate vizuala improspatata, logo-ul muzeului si noul site www.antipa.ro fac parte dintr-un proiect care va presupune, in aceasta primavara, implicarea publicului in alegerea unui slogan al muzeului, pentru completarea modului in care se individualizeaza institutia. Este maniera in care copiii, tinerii, familiile pot participa la viata muzeului si impartasi din asteptarile lor."Am ales o paleta cromatica noua a logo-ului, care exprima in primul rand legatura intre muzeu si natura (varianta principala, de culoare verde), curiozitatea copilareasca si dorinta de joc in sens descoperitor (varianta portocalie) sau rigurozitatea stiintifica si cunoasterea prin tehnologie (varianta albastra) . Avem nevoie sa ne asociem, atat ca public, cat si muzeu, cu o identitate noua, atractiva, proaspata", spune Luis Ovidiu Popa, directorul general al institutiei.Noua pagina de Internet a institutiei include informatii atat despre istoricul muzeului, expozitia permanenta, evenimentele si programele educationale, cat si despre tarifele si programul de vizitare. Una dintre functiile noi al site-ului este posibilitatea programarii vizitelor grupurilor prin completarea unui formular online, care poate fi accesat de pe orice dispozitiv (laptop, tableta, telefon).De asemenea, este posibila inscrierea oricarei persoane la evenimentele si programele educationale ale muzeului."Inca de la infiintare, Muzeul Antipa a fost un muzeu ultra-modern, care a reusit sa aduca societatii magia unei lumi demult disparute. Cu aproape 2.000.000 de exponate, dintre care 5.000 prezentate publicului, se contureaza si se dezvaluie imaginea unui tezaur inestimabil.Cu mijloace si tehnica moderne este adusa in actualitate informatia bogata si utila. Dioramele - peisajele in care se prezinta in mediul lor natural exponatele - dar si panourile touch-screen celebreaza cunoasterea istoriei naturale imbinand vechiul cu noul", arata reprezentantii muzeului.