Muzeul National Cotroceni va fi deschis publicului pe 1 Decembrie

Doritorii vor putea sa viziteze expozitia "Marea Unirea. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari", care a mai fost prezentata la Roma, Baku, Istanbul, Vilnius, Riga si Chisinau."In ziua celebrarii unui secol de la Unirea tuturor romanilor intre granitele unui singur stat, Muzeul National Cotroceni va invita sa sarbatoriti Ziua Nationala a Romaniei printr-o remarcabila incursiune in istoria locului in care Regele Ferdinand a semnat 'Proclamatia catre tara', prin care se afirma idealul national - unirea Transilvaniei si Bucovinei cu Romania.Pe langa povestea impresionanta a ansamblului Cotroceni, vizitatorii vor avea ocazia sa fie martorii unei expozitii eveniment - 'Marea Unirea. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari', pe care MNC a prezentat-o, pe parcursul anului 2018, la Roma, Baku, Istanbul, Vilnius, Riga si Chisinau", potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul muzeului.Pe 1 Decembrie, in intervalul 11:00 - 15:00, publicul va avea ocazia sa afle cele mai interesante informatii despre expozitie de la specialistii Muzelui National Cotroceni, cei care au conceput acest proiect.Copiii pana in 14 ani nu platesc intrarea. Muzeul poate fi vizitat intre orele 09:30 - 15:30 (ora de intrare a ultimului grup de vizitatori)."Programarile pentru tur se pot face telefonic - la numarul 021-317.31.07 si online pe pagina www.muzeulcotroceni.ro , cu cel putin 48 de ore inainte. Accesul se face in baza actului de identitate", se mai arata in document.A.D.