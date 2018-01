Muzeul National Cotroceni va fi deschis publicului pe 24 ianuarie

Ziare.

com

Palatul domnesc de la Cotroceni i-a servit drept resedinta lui Alexandru Ioan-Cuza in perioada Unirii Principatelor, fiind locul in care s-au pus bazele celor mai importante reforme care au dus la modernizarea statului, informeaza Muzeul National Cotroceni.In apartamentele pe care le-a ocupat domnitorul, publicul va avea ocazia sa vada expozitia extinsa cu obiecte personale care au apartinut familiei Cuza, documente originale, dar si sabia de parada primita in dar de la principele sarb Mihail Obrenovici.La intrarea in incinta muzeului vizitatorii trebuie sa prezinte un act de identitate in original.Data de 24 ianuarie a fost declarata zi nelucratoare in anul 2016.