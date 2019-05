Noaptea Muzeelor 2019 - O linie speciala de autobuz va circula toata noaptea in Bucuresti

Ziare.

com

Muzeul de Arta Recenta (MaRe), Muzeul Recordurilor Romanesti, Muzeul Tablourilor in Miscare, dar si Cel mai mic muzeu mobil sunt printre noile spatii intrate in circuit, transmit organizatorii. Societatea de Transport Bucuresti instituie o linie de autobuz speciala de sambata de la ora 20:00, pana duminica la 4:00.Initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, evenimentul este organizat pe plan national de Reteaua Nationala de Muzeelor din Romania (RNMR), fiind asteptat cu mare interes in fiecare an. In circuitul muzeal bucurestean s-au inscris peste 50 de muzee si spatii expozitionale neconventionale, alaturi de alte entitati culturale, iar activitatile propuse sunt extrem de variate, fiind adaptate tuturor varstelor si intereselor culturale.In acest an, exista spatii nou intrate in circuitul Noptii Muzeelor, printre care se numara Muzeul de Arta Recenta (MaRe), Muzeul Recordurilor Romanesti, Muzeul Tablourilor in Miscare, oferit de Qreator, dar si Cel mai mic muzeu mobil, organizat de Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin".Acesta va fi un muzeu itinerant, cu expuneri la Muzeul National al Taranului Roman si Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", trecand pe la Muzeul National "George Enescu" si Muzeul Colectiilor de Arta, pana la platoul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" si Muzeul Municipiului Bucuresti - Palatul Sutu. Tot in cadrul Noptii Muzeelor, cladirea Muzeului National de Geologie va fi pusa in evidenta cu ajutorul unui show de iluminat arhitectural."Noaptea Muzeelor este un eveniment asteptat de toata lumea. In Bucuresti, avem un numar de 50 de spatii inscrise, iar in tara peste 100 de muzee si entitati culturale diverse, cu reprezentare in 32 de judete. Suntem cu adevarat incantati ca exista atat de mult interes pentru acest eveniment si ne dorim ca publicul sa perceapa muzeele ca pe niste spatii primitoare, pe care sa le viziteze frecvent", a declarat Dragos Neamu, managerul Noptii Muzeelor.Organizatorii evenimentului anunta ca in Capitala s-au inscris Muzeul National al Taranului, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul National de Geologie, Muzeul "George Enescu", Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul National al Aviatiei Romane, Muzeul National al Pompierilor, Muzeul de Arta "Vasile Grigore", Muzeul National Cotroceni, Muzeul Cailor Ferate Romane, Muzeul National de Arta Contemporana, Muzeul de Arta Veche Apuseana "Dumitru Furnica Minovici", Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, Muzeul National al Literaturii Romane, Muzeul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Muzeul Universitatii Politehnica.La solicitarea Primariei Capitalei, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (ADTPBI) va asigura in noaptea de 18-19.05.2019, prin serviciul STB SA, linia de autobuz 362.Aceasta va circula in noaptea de sambata spre duminica, intre orele 20.00 si 4.00 dimineata, cu un interval de succedare de 60 de minute, pe traseul: Sos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Calea Victoriei, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Voda, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Carol I, Calea Mosilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piata Universitatii, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Piata Romana, Bd. Lascar Catargiu, Piata Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piata Charles de Gaulle, Bd. Constantin Prezan, Piata Arcul de Triumf, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Fantana Miorita, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Kiseleff.