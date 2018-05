Noaptea muzeelor: Nu stii ce sa faci cand iesi la "vanatoarea" de cultura? Iata cateva idei

Ziare.

com

Trei muzee de nisa sunt "nou intrate" in circuitul bucurestean al Noptii Muzeelor: Muzeul Micul Paris, Muzeul Parfumului si Muzeul Kitsch-ului. In plus, ca si in anii trecuti, organizatii ca ARCEN si Romanian Design Week vor participa la eveniment.La Muzeul National de Arta Contemporana, aflat in Palatul Parlamentului, pot fi vazute cinci expozitii dispuse pe toate cele patru etaje ale spatiului, proiecte speciale pe care muzeul le gazduieste in cadrul Romanian Design Week 2018.La parter: "Monumente amanate. Constantin Brancusi / Dan Er. Grigorescu", la etajul 1: "Prizonierii avangardei. O retrospectiva Ion Bitzan", la etajul 2: "Usi inchise, plicuri deschise. Iosif Kiraly - Lucrari timpurii, 1975 - 2000", etajul 3: "Contrapunct. O retrospectiva Octav Grigorescu - Georgeta Naparus" si la etajul 4: "Eva si Emerick. Yael Efrati (IL) ".Muzeografii atentioneaza ca sambata, din cauza volumului mare de vizitatori cu ocazia Noptii Muzeelor, accesul cu automobilul in curtea Palatului Parmalentului nu este posibila. Ultimul acces in incinta muzeului se va face la ora 1.00.La cele opt sedii ale Muzeului Municipiului Bucuresti vor fi organizate evenimente speciale, accesul fiind gratuit. Palatul Sutu, Muzeul "Nicolae Minovici", Muzeul "Theodor Aman", Muzeul "George Severeanu", Muzeul "Ligia si Pompiliu Macovei", Muzeul "Frederick Storck si Cecilia-Cutescu Storck", Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu", Casa Filipescu-Cesianu sunt deschise in intervalul 18.00 - 04.00.Cercetatorii invita publicul sa descopere cine sunt micile vietuitoare cu care impart noaptea, dar si cum comunica liliecii, intr-o serie de activitati desfasurate in curtea Muzeului intre orele 22.00 si 23.00.Programul de vizitare nocturn (gratuit) la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) este cuprins intre orele 18.00 si 01.00 (ultimul acces este permis la ora 00.15) . Accesul pe baza de bilet gratuit se realizeaza prin curtea interioara a muzeului situata in Strada Postei. In acest interval orar vor fi accesibile publicului expozitiile permanente "Tezaurul Istoric", "Lapidarium" si "Copia Columnei lui Traian".Noaptea Muzeelor incepe cu atelierul educativ si de creatie "Simboluri stravechi", sustinut de educatorii muzeali si desenatorii artistici ai muzeului, ce se va desfasura intre 18:30 si 20:30, in spatiul expozitiei "Copia Columnei lui Traian".Momentele de reconstituire istorico-militara vor avea loc pe Strada Postei, astfel: 19.00 - 19.30, respectiv 20.30 - 21.00 - Asociatia "Terra Dacica Aeterna": prezentare armament si echipament antic, tactici si demonstratii de lupta antice intre daci si romani; 20.00 - 20.30, respectiv 21.30 - 22.00 - Asociatia "Traditia Militara" si Asociatia "Deutsches Freikorps": demonstratie de manuiri de arme, depunere de juramant, prezentarea drapelului si a tinutelor militare aflate in dotarea Armatei Romane in perioada Primului Razboi Mondial.Peste 90 de pasteluri, acuarele si desene semnate de Stefan Luchian de-a lungul vietii vor face parte dintr-o expozitie organizata de Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti, care poate fi vazuta sambata gratuit."Ce vrei sa faci la MNAR?" este tema evenimentului gazduit de Muzeul National de Arta a Romaniei, la care parintii si copiii (orele 18.00 - 20.00), tinerii (20.00 - 22.00) si adultii (22.00-00.00) pot descoperi cum lucreaza artistii, ce este un crochiu, cum se deseneaza dupa model, cum se picteaza, cum se modeleaza. Expozitiile temporare "Mihail Grecu - Intre metafora si realitate" si "World Press Photo" sunt deschise de Noaptea Muzeelor.Holul de Onoare, Sufrageria Germana, Salonul de Vanatoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand, Salonul Cerchez si Sufrageria Regala Cotroceni vor putea fi vizitate gratuit, in intervalul orar 18.00 - 24.00 (ora de intrare a ultimului vizitator).Cartierul cultural District40 va intampina publicul cu instalatii de lumini si sunete, instalatii interactive cu casti neuronale,video mapping, experiente AR, lectura performativa, proiectii de filme si tururi ghidate.District40 este un proiect ARCEN de interconectare a potentialului cultural si creativ existent intr-o serie de zone istorice ale Bucurestiului: Cartierul Icoanei - Ioanid - bdul. Dacia - Piata Rosetti - Piata Gemeni - bdul. Magheru, in vederea reactivarii culturale, sociale si economice a unui intreg tesut urban reprezentativ al capitalei.Proiectul District40 se refera la reactivarea in urmatorii ani a cartierului Icoanei, 40 fiind numarul zonei protejate, conform legii."In zona Icoanei sunt poate cele mai multe spatii culturale din Bucuresti: Institutul Francez, Institutul Goethe, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul Tandarica, Scoala Centrala, Rezidenta Scena9, multe birouri de arhitectura , librarii, agentii de publicitate, ong-uri, redactii. Acesta este motivul pentru care ne-am gandit sa realizam un proiect care sa poarte numele de District40", a marturisit Edmond Niculusca, presedintele Asociatiei.Cu ocazia Noptii Muzeelor, ARCEN interconecteaza intre orele 20.00 si 02.00 Scoala Centrala, Rezidenta Scena9, Institutul Francez si Libraria Carturesti , patru repere culturale ale Bucurestiului, cu publicuri si comunitati distincte intr-un program comun, reactivand strazile din jurul Gradinii Icoanei.La, vizitatorii care vor pasi in edificiu vor trai o experienta audio-vizuala: orele de pian, de canto care au avut loc altadata aici vor fi ascultate in continuu pe holuri, precum si vocea Regelui care anunta inceperea Razboiului si transformarea scolii in spital.De Noaptea Muzeelor, va fi redeschis si Muzeul Scolii Centrale, care a fost infiintat in 1977.Tema abordata de ARCEN in acest an este "Memoria": memoria arhitecturii si a orasului, memoria contemporana, memoria sunetelor si vocilor, memoria afectiva si memoria ideilor.Curtile celor patru spatii participante in proiectul District40 vor fi deschise si vor deveni popasuri pentru vizitatorii de la Noaptea Muzeelor. ARCEN lanseaza cu ocazia Noptii Muzeelor si Harta si site-ul District40, dar si District40 - Revista de Cartier Cultural care "il va avea pe coperta pe cel mai batran locuitor al cartierului Icoanei, traieste de 70 de ani aici", Mihai Sora. Filosoful a fost intrebat ce vede de 70 de ani in fiecare dimineata pe fereastra din camera.Editia a XIV-a a Noptii Muzeelor se apropie de comunitatile creative, spun organizatorii. "Muzeelor nu le mai e teama de competitori, de mall-uri, pentru ca muzeele considera ca spatiile comerciale sunt o sursa buna de atragere a publicului catre ele. Daca anul trecut evenimentul a adunat 2.382 de consemnari media, "o cifra de neatins de un alt eveniment cultural romanesc", dupa cum a precizat Dragos Neamu, directorul Retelei Nationale a Muzeelor din Romania (RNMR), anul acesta am introdus un element nou de promovare, am realizat 10 filme documentare despre 10 muzee din Bucuresti deocamdata. Este o forma de a chema oamenii catre noi. Vrem sa recidivam la anul, cu alte muzee din tara". Povestile muzeelor filmate sunt povestite de actrita Maia Morgenstern.O expozitie intineranta, semnata de Raluca Bararu, in care arta se apropie de spectatori printr-o experienta multisenzoriala care foloseste realitatea virtuala, realitatea augmentata si videomappingul, va fi prezentata, pe 19 mai, de catre One Night Gallery la Teatrul Odeon. Samsung s-a alaturat proiectului One Night Gallery prin platforma Culturesc 100. Astfel, vizitatorii care vor descarca aplicatia Culturesc 100, din Google Play, vor avea ocazia sa experimenteze o parte din lucrari in realitate augmentata.Cei care vor include One Night Gallery in circuitul Noptii Muzeelor vor putea explora in VR universul Ralucai Bararu, odata cu reprezentatia live a artistei, urmand ca inregistrarea 360 a performance-ului sa poata fi vizualizata ulterior doar in aplicatie.De Noaptea Muzeelor, la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" vor putea fi vizitate intre orele 18.30 si 02.00: Sala de expozitie, Pinacoteca si Galeria, Gliptoteca, Colectia de machete in ipsos, Sala Frescelor, Galeria Arhitectilor Romani Creatori de Patrimoniu.Concerte si recitaluri la Muzeul National "George Enescu", intre orele 18.00 si 24.30, expozitie temporara "Centenar Geologie" la Muzeul National de Geologie dar si "Mobee", expozitie "Mobila despre Cutremure", prin care sunt transmise informatii actuale si avizate referitoare la ce sunt cutremurele, cum ne pot afecta si ce putem sa facem pentru a ne proteja de efectele lor prin intermediul tehnologiilor moderne. Accesul gratuit este intre orele 18.00 si 24.00 (ultima intrare) . Aerodromul Pipera, astazi Muzeul National al Aviatiei Romane, va gazdui, intre orele 14.00 si 22.00, spectacol de teatru, concert pop-rock, folk.Muzeul National al Pompierilor, care va intra intr-un proces de renovare pana in anul 2021, invita publicul sa vada cinci piese de Matei Visniec. Foisorul de Foc este deschis pentru vizitare intre orele 17.00 - 01.00.Evenimentul este dedicat memoriei Centenarului Marii Uniri (1918-2018) si vizeaza descoperirea de catre vizitatori a principalelor personalitati militare, politice si culturale care au contribuit la infaptuirea Romaniei Mari si odihnesc in prezent in Cimitirul Serban Voda-Bellu. Pe intreaga durata evenimentului, intre orele 17-24, vor fi organizate tururi ghidate la mormintele personalitatilor vizate - vizitatorii fiind implicati intr-un concurs de cultura generala , iar in fata capelei mari a cimitirului va fi amplasata o scena unde se va desfasura programul artistic, constand din reprezentatii de muzica, proiectii de filme documentare si piesa de teatru.La Muzeul National al Taranului Roman, vizitatorii pot vedea expozitia temporara "Asa vazut-a Zaharia", improvizatii intr-o lume captiva (in Sala Foaier de la orele 18.00 la 00.00), regimul nocturn in viata taraneasca - "Povesti etnologice cu Serban Anghelescu" (intre orele 18.00 - 19.00), animatie muzicala cu Taraful lui Sandorica din Soporu din Campie (intre orele 19.00 - 22.00) si proiectii de filme documentare etno/ antropologice (intre orele 23.00 - 2.00).Noaptea Muzeelor va debuta la Muzeul National al Literaturii Romane cu evenimente pentru copii: intre 18.00 si 20.00, cei mici si foarte mici sunt asteptati la un atelier de lectura si animatie, iar copiii intre 8 si 12 ani sunt asteptati un atelier de creativitate. Vom continua cu concerte de muzica, recitaluri de poezie, scriere creativa si jocuri de improvizatie intr-un dialog permanent cu publicul vizitator.Printre alti prieteni al Noptii Muzeelor, Arhivele Nationale ale Romaniei prezinta expozitia "Viata pe front reflectata in scrieri personale", un proiect specific, fundamentat pe documente de arhiva depistate in reteaua nationala a A.N.R.Proiectul isi propune sa reflecte viata romanilor din anii participarii Romaniei la Primul Razboi Mondial, din mai multe perspective umane. Astfel, intrarea Romaniei in razboi si decizia mobilizarii este vizualizata prin memorii - multe inca inedite - ale unor scriitori , medici, preoti, cercetasi si prizonieri romani. Un panou este rezervat prezentarii personalitatii, faptelor si deciziilor conducatorilor militari romani. Soldati si ofiteri romani, realizari si esecuri militare, convingeri, discursuri, fotografii sunt evidentiate in panourile "Memorii de razboi" si "Scrisori de pe front". Este inclusa si ilustrarea implicarii Casei Regale a Romaniei in razboi, si nici o selectie de poezii ale soldatilor de pe front. ANR sunt deschise intre orele 19.00 si 02.00.Galeria Tiriac CollectionInaugurata in luna noiembrie 2013, galeria Tiriac Collection este prima colectie privata ce reuneste modele impresionante de vehicule si motociclete, produse incepand cu anul 1899.Vizitatorii vor regasi peste 30 de marci auto si moto renumite, precum Jaguar, Mercedes -Benz, Rolls Royce, Cadillac, Ferrari , Aston Martin, Maserati, Ford , Chevrolet, Harley Davidson si Indian Scout.Totodata, galeria Tiriac Collection pune la dispozitie publicului informatii utile despre istoria marcilor si a modelelor auto expuse. Galeria Tiriac Collection ocupa o suprafata de peste 4.300 mp si se afla in Otopeni, vizavi de aeroportul Henri Coanda.Galeria este singura colectie privata din lume care detine cele sase modele ale seriei Rolls Royce Phantom, produse pana in anul 1972, inclusiv o unitate din seria a IV-a, cea mai exclusivista generatie Rolls Royce construita vreodata. Doar 18 astfel de vehicule au fost produse intre 1950 si 1956 si au fost destinate, initial, familiilor regale si sefilor de state. Cel mai vechi exponat al colectiei este un Hurtu 3 1/2 Quadricycle, fabricat in 1899, unul dintre cele doar sapte exemplare care mai exista in prezent. Acces gratuit intre orele 17.00 si 00.00.Muzeul Parfumului (Calea Dorobantilor nr.172) reprezinta o colectie de peste 6.000 de obiecte si accesorii de parfumerie, exponate originale de relevanta mondiala, dar si sticle autentice romanesti din diferite perioade.Unul dintre exponate este cel preferat de Regele Carol I al Romaniei: Apa de Colonia. Muzeul este deschis pe 19 mai intre orele 10.00 - 02.00.Cea de-a XIV-a editie a Programului European "Noaptea Muzeelor" este initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, si este patronat, in mod traditional, de Consiliul Europei, UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor (ICOM), si are o anvergura internationala urmarind mentinerea interesului pentru cultura.