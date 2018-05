Noaptea Muzeelor: Sute de muzee deschise, dar si proteste cu masti

Turul cu ghid virtual

De la cartier, la cimitir

Protest, de Noaptea Muzeelor

Ziare.

com

Sambata, 19 mai, este programata la a 14-a editie a Noptii Europene a Muzeelor, peste 200 de institutii culturale si organizatii urmand sa isi deschida portile pentru public pana tarziu in noapte.Si in acest an "spatiul public se umple de camere urbane unde se intampla lucruri si unde oamenii au parte de o multime de surprize artistice", a declarat Dragos Neamu, managerul Retelei Nationale a Muzeelor din Romania, initiatorul manifestarii in tara, in cadrul conferintei de presa de la Institutul Francez din Bucuresti.In, anul acesta, organizatorii Noptii muzeelor au anuntat ca si-au dorit sa puna accentul pe povestile mai putin stiute din institutiile culturale.Actrita Maia Morgenstern este prezentatorul primei serii de filme dedicate prezentarii povestilor din 10 muzee care participa la aceasta editie a Noptii.Scurt-metrajele documentare ruleaza deja pe postul public de televiziune intrand in culisele expunerilor de la Muzeul Taranului Roman, Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Muzeul National al Literaturii Romane, Palatul Mogosoaia, Muzeul National de Geologie, Centrul expozitional documentar al Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Muzeul National Tehnic Prof. ing. Dimitrie Leonida, Muzeul National George Enescu si de la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi.Printre proiectele pregatite special pentru Noaptea Muzeelor din 2018 se numara si aplicatia Questo, prin care, vizitatorii pot beneficia de ghid virtual interactiv pentru tururi in peste de 30 de institutii culturale.Claudiu Petria, co-fondatorul aplicatiei de turism care participa anul acesta la eveniment, a anuntat ca demersul se adreseaza in unele locuri si celor care stau la coada inainte sa intre la muzee, cunoscuta fiind afluenta de public iesita din comun pe care o aduce acest eveniment la multe dintre institutiile care isi tin portile deschise pentru public mult dupa ora obisnuita de inchidere.Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate si-a asumat in cadrul evenimentului sa lege manifestarile din cinci spatii culturale din zona Icoanei din Capitala.Astfel, Scoala Centrala, Rezidenta Scena9, Institutul Francez, Libraria Carturesti si CINETic programeaza manifestari in cadrul Noptii albe. Proiectul lor, District 40, preia numarul atribuit in registrul zonelor protejate zonei din centrul Bucurestiului.Aleea centrala a Cimitirului Serban Voda-Bellu este unul dintre locurile inedite in care Noaptea Muzeelor revine cu o piesa de teatru si cu mai multe concerte pana spre miezul noptii.Evenimentul "Memoria Marii Uniri in Muzeul Bellu" este organizat de catre Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane din Bucuresti, fiind dedicate memoriei eroilor Primului Razboi Mondial si personalitatilor care au contribuit la realizarea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, a anuntat Damian Anfile, reprezentantul ACCU.O buna parte dintre institutiile mari isi dedica programele diferitelor aspecte legate de centenarul Marii Uniri. Cei de la Reteaua Nationala a Muzeelor au comentat ca in 2018 se poate vorbi si despre o editie a muzeelor de nisa, multe dintre institutiile participante in premiera avand specializari punctuale: Muzeul Parfumului, Muzeul Antreprenoriatului, Muzeul Kitsch-ului, Muzeul Micul Paris, Colectia Tiriac de Automobile, Muzeul Nokia din Timisoara."Noaptea Muzeelor este o ocazie sa se atraga atentia nu doar asupra ofertei variate cu care vin institutiile si organizatiile culturale, ci si asupra lipsurilor si disfunctionalitatilor cu care se confrunta cei care participa.Am inteles ca la Iasi s-ar putea sa poarte pe fata mastile de protectie cercetatorii care vor protesta astfel pentru conditiile de munca si lipsa echipamentelor care ar trebui sa ii fereasca de riscuri. Avem liste cu peste 100 de persoane care au suferit sau sunt in continuare afectati de boli provocate de mediul toxic", a spus managerul Retelei Nationale a Muzeelor din Romania.La ora conferintei de presa, organizatorii inca mai asteptau confirmarea regiei de transport privind asigurarea accesului la institutiile culturale participante.Nu mai putin de 30 de tari europene au anuntat ca vor participa anul acesta la manifestarea lansata in 2005 de Ministerul Culturii din Franta.