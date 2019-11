O tentativa indrazneata de furt a doua tablouri de Rembrandt a fost dejucata la Londra

Ziare.

com

Sosita la fata locului la cateva minute dupa ce a fost solicitata in urma declansarii alarmei, miercuri, in jurul orei 23:30 (locala si GMT), Politia a urmarit un intrus care reusise sa forteze intrarea galeriei si sa puna mana pe cele doua tablouri, transmite AFP.Barbatul a reusit sa fuga dupa ce a pulverizat pe fata politistului aflat pe urmele sale o substanta nedeterminata. Agentul nu a fost ranit si a putut sa-si continue activitatea.Picturile celebrului maestru olandez din secolul al XVII-lea au fost descoperite imediat in incinta muzeului.Potrivit sefului politiei londoneze, Jason Barber, aceasta incercare "indrazneata" a fost "clar pregatita in avans", insa a fost dejucata datorita agentilor de securitate ai galeriei si "interventiei rapide" a Politiei, a subliniat el intr-un comunicat.Fondata in 1811, Dulwich Picture Gallery figureaza in Cartea Recordurilor deoarece una dintre picturile sale, un mic portret al gravorului Jacob de Gheyn, pictat de Rembrandt, a fost furat de patru ori, ultima data in anii '80.Acest tablou nu se numara printre cele doua lucrari vizate de tentativa de furt de miercuri seara, a declarat pentru AFP Dulwich Gallery fara a oferi mai multe informatii.