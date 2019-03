Pavel Popescu (PNL) acuza ca i s-a refuzat accesul in Castelul Huniade: Am informatii ca artefacte inestimabile au fost distruse

Ziare.

El a sustinut ca directorul MNB, Claudiu Ilas, nu i-a permis accesul, spunandu-i ca acolo se poate intra doar cu acceptul presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Timis, care are in jurisdictie cladirea."Am informatii ca acolo se afla artefacte de o valoare inestimabila care au fost distruse, pentru ca in timpul lucrarilor coordonate de CJ Timis nici macar nu s-au acoperit cu folie pentru a fi protejate. Este incredibil si inadmisibil sa iti bati joc de cea mai veche cladire a Timisoarei. Voi incerca sa intru in muzeu pe orice cale legala, sa fac cateva poze pe care sa le aratam cetatenilor cum arata lucrarile in acea cladire, in preajma Capitalei Culturale Europene. Directorul MNB mi-a spus in dispret ca nu voi primi semnatura de accept a liderului CJ Timis", a declarat presei Pavel Popescu.Castelul Huniade din Timisoara, inchis pentru lucrari de consolidare, ar putea fi redeschis doar partial in anul 2021, cand municipiul va fi Capitala Europeana a Culturii, daca membrii comisiei de receptie isi vor da acceptul asupra remedierilor solicitate de CJ Timis.Potrivit liderului CJ Timis, Calin Dobra, constructorul care realizeaza aripa de nord-vest a cerut beneficiarului, MNB, demararea receptiei, la inceputul anului si daca va fi semnata receptia, Castelul Huniade va deveni obiectiv liber de sarcini, iar CJ poate trece la urmatoarele etape ale proiectului de reabilitare a intregului castel.Pentru finantarea viitoarelor etape, Calin Dobra nu a exclus posibilitatea bugetarii din sursele proprii ale CJ Timis."Daca din punct de vedere al consolidarii nu sunt probleme, luam in calcul posibilitatea de deschidere pentru anul 2020-2021, an important pentru intreg judetul, deschiderea partiala a castelului, astfel incat sa poata fi vizitat", a precizat Dobra.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis conditionase deschiderea partiala a castelului pentru public de realizarea unei cai de acces si evacuare in caz de urgenta, tinand cont de numarul mare al potentialilor vizitatori.Construit in anul 1307 din ordinul regelui Carol Robert d'Anjou, castelul a servit initial ca resedinta regala. Ulterior, intre 1441 si 1456, Iancu de Hunedoara, comite de Timis, a locuit aici cu familia sa, de unde provine numele de Huniade. In anul 1443, el a dispus reconstructia edificiului, grav avariat de un cutremur ce a avut loc in acel an. In perioada ocupatiei otomane (1552-1718), edificiul a servit ca sediu al Pasei de Timisoara, transformat ulterior in cazarma, pentru ca destinatia acestuia sa fie aceea de depozit de arsenal. In 1849, cladirea a fost afectata de asediul trupelor ungare, fiind refacuta in 1856 in forma actuala.