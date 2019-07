Peste 50 de personalitati academice si ale societatii civile sustin Muzeul Antipa, al carui teren Guvernul vrea sa-l dea Muzeului Holocaustului

Ziare.

Semnatarii scrisorii spun ca au luat act "cu surprindere de aparitia in spatiul public a unor informatii privind o posibila instrainare a unei suprafete de 5.300 de metri patrati din parcul muzeului in vederea realizarii unei alte constructii, respectiv a Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului din Romania".Iata ce transmit semnatarii scrisorii:, se arata in scrisoare.Scrisoarea este semnata de academicieni si membri corespondenti ai Academiei Romane, de profesori universitari, cercetatori si reprezentanti ai mai multor organizatii nonguvernamentale.Amintim ca, pe 24 iunie, conducerea Muzeului Antipa a inaintat un raspuns catre Ministerul Culturii , prin care isi manifesta opozitia fata de ideea instrainarii a 45% din suprafata libera de constructii a institutiei.Ulterior, au fost programate audieri in Parlament, pe tema intentiei Guvernului de a ceda terenul Muzeului Antipa pentru construirea Muzeului Holocaustului . La audieri urmau sa vina ministrul Culturii, Daniel Breaz, si managerul Muzeului Antipa, Luis Ovidiu Popa.Audieril, care urmau sa aiba loc in aceasta saptamana , au fost amanate pentru ca ministrul Breaz nu s-a prezentat.