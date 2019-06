Primul muzeu digital din Romania a fost inaugurat la Sibiu

Ziare.

Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, Daniela Campean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Constantin Chiriac, presedintele FITS si Andrei Tarnea, comisarul general al Sezonului Romania-Franta 2019 in Romania, au fost cei care au oficiat inaugurarea.Micro-Folie Sibiu este un loc de intersectie intre era digitala si ludic. Copiii de toate varstele sunt invitati sa descopere intr-o maniera interactiva atat mari opere de arta ale lumii, cat si avatarele realitatii virtuale."Este un concept inovator, un spatiu deosebit ce apartine tuturor vizitatorilor. In acelasi timp, este si un instrument ce intruchipeaza dialogul intercultural. Acest muzeu digital este o usa deschisa catre patrimoniul cultural, o comoara care asteapta sa fie descoperita", a declarat Michele Ramis.Micro-Folie (care a fost, pana in prezent, implementat in aproximativ 200 de orase din intreaga lume) este conceput de Ministerul Culturii din Franta si coordonat de La Villette. Acesta propune publicului trei structuri complementare, fiecare cu propriul sau specific: muzeul digital, Realitatea Virtuala si Fab Lab."Cultura este un drept dar si o valoare la care toata lumea trebuie sa aiba acces", a precizat Andrei Tarnea. "Micro-Folie face un pas mai departe in acest exercitiu de democratizare a culturii. Ne dorim ca in viitor sa vedem cat mai multe Micro-Folii instalate in Romania, iar Sibiul va avea mereu privilegiul de a fi orasul cu prima Micro-Folie din Europa, in afara de Franta".Proiectul Micro-Folie va deveni un spatiu permanent de interactiune culturala, la Casa Artelor - Muzeul ASTRA din Sibiu.Sezonul cultural Romania - Franta a fost lansat la Paris, pe 26 noiembrie, cu peste 300 de evenimente care au avut loc in mai mult de 13 regiuni. S-a incheiat in Franta pe 16 aprilie si a debutat la Bucuresti pe 18 aprilie. Sub sloganul "Sa uitam de clisee", principala tema a Sezonului este diversitatea culturala. Pe 14 iulie, de Ziua Frantei, in parcul Carol - Arenele Romane - uzina Electrica vor avea loc mai multe manifestari pentru a marca inchiderea sezonului.