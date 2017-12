Recompensa de 10 milioane de dolari pentru gasirea unor tablouri furate in 1990

Ziare.

Pe 18 martie 1990, doi barbati imbracati in politisti au intrat in incinta muzeului si au furat panzele semnate de de Rembrandt, Vermeer, Degas si Manet. In 2016, valoarea tablourilor a fost estimata la aproape 300 de milioane de dolari.Douazeci si sapte de ani mai tarziu, nici autorii si nici operele nu au fost gasite. Muzeul promitea de atunci o recompensa de 5 milioane de dolari pentru orice fel de indiciu, si in luna mai a acestui an a dublat valoarea recompensei.In 27 de ani, teoriile despre autorii furtului s-au inmultit. In 2013, FBI a afirmat ca stie cine sunt hotii, asigurand ca sunt morti, insa fara a dezvalui numele lor. In 2015, Biroul Federal de Investigatii a acuzat doi huligani locali. Insa, pentru FBI investigatiile sunt inca in desfasurare si ancheta deschisa.La moartea sa, in 1924, Isabella Stewart Gardner a precizat ca mostenirea ei trebuie sa ramana statului. "M-am pregatit mai mult de 10 ani pentru orice scenariu. Ma astept la orice, nu voi pleca nicaieri", a declarat Anthony Amore, directorul securitatii muzeului, pentru The New York Times.