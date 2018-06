Tudor Giurgiu acuza MTR ca refuza proiectia unui "film cu lesbiene". Directorul: Muzeul are nevoie de liniste

Directorul muzeului: MTR are nevoie de liniste

Ziare.

com

Intr-o scrisoare deschisa, Tudor Giurgiu, administrator al societatii de distributie Transilvania Film, spune ca pelicula regizorului Bogdan Theodor Olteanu "" nu va fi proiectata la cinematograful MTR, "desi este un cinema care primeste subventii atat de la CNC, cat si din programul Europa Cinemas, tocmai pentru a programa filme romanesti si europene de calitate".Regizorul Tudor Giurgiu este de parere ca motivul pentru refuzul proiectiei nu este "eventuala temere ca filmul ar fi un rebut, ci ca e un 'film cu lesbiene', iar asta ar putea regenera scandalul din luna februarie"."A transforma cinematograful intr-un loc unde filmele de un anumit gen nu sunt binevenite, in pofida valorii lor, doar pentru ca se considera a fi straine de discursul si mesajul MTR, e o interpretare fortata si nepotrivita valorilor europene ale lumii in care traim", acuza regizorul si producatorul Tudor Giurgiu.Potrivit lui Giurgiu, decizia conducerii Muzeului Taranului este determinata de presiunea la care este supusa institutia din partea publicului care disociaza obiectul activitatii MTR de tematica LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali): "Asa cum i-am transmis si personal doamnei director al muzeului, Liliana Passima, incerc sa ii inteleg decizia si, da, poate ca are dreptate.Conduce un muzeu extraordinar, care a trecut prin vremuri complicate si are de dus multe batalii in intern, nu doreste sa-si alieneze o parte a publicului, care considera ca programarea unor filme cu tematica LGBT este straina de substanta institutiei. Raman, totusi, cu indoiala sincera ca protestatarii din februarie au vizitat muzeul cu adevarat in ultimii 5 ani sau au macar habar despre programele sale curente".De cealalta parte, intr-un raspuns transmis miercuri, Liliana Passima spune ca s-a refuzat proiectia acestui film, pentru ca muzeul trece printr-o perioada complicata, ce presupune un efort administrativ mare privind activitatea principala a institutiei, cea muzeala, care are statut de prioritate si nu poate fi surclasata "de obiectivele secundare, cum este si proiectia de spectacole cinematografice, careia i-am dat o importanta tot mai mare in ultimii ani"."Intamplarea care a provocat scrisoarea deschisa a domnului Tudor Giurgiu este relativ simpla:aceasta presupunand un considerabil efort administrativ post-santier (obtinerea unor avize de functionare, relocarile personalului, repunerea expunerii permanente, o multitudine de probleme tehnice), derularea unui proiect cu finantare din fonduri europene, o serie de interventii ce tin de conservarea colectiilor.Toate acestea presupun aprobari, finantari, termene pe care nu ne permitem sa le ratam prin angajarea intr-o colaborare punctuala (programarea unui film precum cel in cauza) care ne-ar putea deturna spre noi tensiuni", transmite Passima."Aceasta este o lista scurta cu probleme deloc linistitoare, pe care orice persoana de buna credinta le va regasi printre obiectivele principale ale muzeului nostru si de care poate ca nu foarte multi dintre cei ce ne viziteaza cinematograful sunt constienti.In acest context mai putin vizibil publicului larg, am considerat ca nu este potrivita proiectia unui film, care avea toate datele de a genera tensiuni similare celor din luna februarie.care insa nu coincide cu cea de care amintea domnul Tudor Giurgiu in corespondenta purtata pe tema proiectiei acestui film", potrivit directorului Muzeului Taranului."Situatia face ca, in aceasta perioada, interesul imediat al casei de productie pe care domnia sa o manageriaza, si pe care de altfel pot sa-l inteleg, sa nu se suprapuna cu interesul imediat al MTR.Am sperat ca unul din partenerii din segmentul strict al difuzarii filmelor la CMT va putea intelege ca obiectivele de prim ordin ale MTR, cele ce tin de activitatea sa muzeala, au statut de prioritati si ca nu pot fi surclasate de obiectivele secundare, cum este si proiectia de spectacole cinematografice, careia i-am dat o importanta tot mai mare in ultimii ani", mai spune Passima, care adauga ca "".Discutiile au aparut in contextul in care, pe 4 februarie, o proiectie a filmului "120 BPM/ batai pe minut", de Robin Campillo, cu tematica gay, programata la cinematograful Muzeului Taranului Roman din Bucuresti, a fost intrerupta de proteste, in timpul carora mai multe persoane, afisand icoane, steaguri si pancarte anti-LGBT, au intonat cantece bisericesti.Cateva zile mai tarziu, si proiectia filmului cu tematica gay "Soldatii. Poveste din Ferentari", de Ivana Mladenovic, a fost intampinata cu proteste.La momentul respectiv, Muzeul Taranului a transmis ca "nu are calitatea de a cenzura continutul unei proiectii cinematografice care in prealabil a obtinut de la autoritatile competente toate avizele si certificatele de rating impuse de lege.Cinema Muzeul Taranului face parte din reteaua cinematografica Europa Cinemas, respectand intru totul standardele de calitate in domeniu, difuzand filme europene non-nationale si nationale".