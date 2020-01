Un important muzeu parizian acorda prima "rezidenta pentru un artist de Instagram"

Ziare.

Muzeul a decis ca ilustatoruleste cel mai potrivit artist pentru proiectul care isi propune sa ofere o imagine a modului in care figuri consacrate din istoria artei precum Monet, Renoir sau Van Goghdin zilele noastre.Lucrarile lui Jean-Philippe Delhomme au aparut pana acum in The New Yorker, Vogue si Vanity Fair. Artistul va prezenta lucrari din istoria artei in calitate de utilizator al platformei Instagramm pentru Musee d'Orsay.Intr-un text dat publicitatii, reprezentantii muzeului au aratat ca scopul rezidentei este"Scopul este sa aducem mai aproape acesti artisti din a doua jumatate a secolului XIX implicandu-i in interactiuni cu care suntem obisnuiti in zilele noastre", se arata in comunicat.Prima ilustratie a fost publicata pe 6 ianuarie si prezinta un portret al romancierului si criticului de arta francez, despre care Delhomme sugereaza ca a fost pictat de un prieten al lui Huysmans, pictorul Jean-Louis Forain, in 1878. "Multumesc @JL.Forain pentru portretul pe care mi l-ai facut", scrie langa poza care a primit aprecieri de la conturi precum @degas @JL.Forain si altele.Huysmans este eroul unei noi expozitii propuse de muzeu.Proiectul, publicat de Delhomme in 2019, in care erau imaginate mai multe imagini in care artisti ca Paul Gauguin, Piet Mondrian sau Pablo Picasso ar comunica folosind internetul. Unul dintre acestea il arata pedin zilele noastre atunci cand isi ilustreaza calatoriile cu nuduri din Polinezia Franceza.