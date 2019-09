Un scarabeu dintr-un mormant din Memphism va fi expus la Muzeul National al Banatului. Este o amuleta cu o putere speciala

Ziare.

Potrivit unei postari pe pagina de facebook a MNB, misteriosul scarabeu este neperforat, din piatra verde si inscriptionat, exact asa cum gasim relatari in "Cartea Mortilor": "Aveti grija sa faceti un scarabeu din pietre verzi si sa-l asezati pe pieptul persoanei decedate, caci acesta va juca pentru el 'deschiderea gurii'"."Baza scarabeului este gravata cu un copil asezat cu fata spre dreapta privitorului. Insemnele ce pot fi citite sunt Pa khered n Re ('Copilul lui Re'), semne ce apar in interiorul unui cadru oval. Steatitul, materialul din care a fost confectionata amuleta, are o putere, pare-se, speciala, fiind capabil sa conduca o persoana decedata catre o viata noua, vesnica", se arata in postare, unde se mentioneaza ca piesa va fi prezentata cat de curand intr-una din expozitiile MNB.Scarabeii au servit drept simboluri ale esentei nepieritoare, ale nemuririi si invierii. Dar in viata pamanteasca, reprezentarile scarabeului erau pazitori ai caselor si paznici ai inimii omului. Faptul ca s-au gasit atat de multi scarabei din piatra dovedeste ca acestia erau unul dintre obiectele decorative preferate ale egiptenilor. Datorita legaturii sale cu Soarele, scarabeul simboliza partea sacra din natura omului. Aripile sale frumoase erau ascunse sub carapacea lucioasa, simbolizand sufletul inaripat al omului ascuns in invelisul sau terestru.Scarabeul este unul dintre cele mai vechi simboluri utilizate de catre vechii egipteni, faraonii s-au inchinat acestor vietati si cel mai probabil aveau o importanta sacra pentru ei, asa cum este crucea pentru crestini, mai mentioneaza MNB.