Academia Romana cere Guvernului Dancila sa nu se atinga de Muzeul Antipa

Ziare.

com

"Academia Romana considera ca edificarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului este un act cultural si istoric pe deplin justificat si reprezinta o datorie morala fata de tragedia traita de milioane de oameni in contextul celei mai mari conflagratii a secolului XX si un gest necesar de conservare a memoriei Holocaustului.Academia Romana sustine infiintarea acestui muzeu, care merita cu indreptatire un spatiu adecvat si o amplasare conforma cu menirea sa. In acelasi timp, apreciem ca solutia propusa de a solicita, oficial, Muzeului National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' sa cedeze o suprafata de 5.300 mp din proprietatea pe care o detine in Soseaua Kiseleff nr. 1 cu scopul construirii Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului este, aducand mari prejudicii unuia dintre cele mai vechi si apreciate muzee din Romania", se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Academia Romana.Fondat in 1834, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" a devenit, de-a lungul celor peste 170 de ani de functionare neintrerupta, "detinator al unor colectii deosebit de valoroase, de ample dimensiuni, rod al pasiunii, priceperii si muncii depuse de generatii de cercetatori si specialisti", precizeaza sursa citata."Solicitarea recenta de a ceda terenul de care dispune actualmente Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' nu face altceva decat sa compromita o veche si indelunga aspiratie a acestei institutii, aceea de a-si extinde spatiile de expunere si de depozitare, o nevoie resimtita inca de la infiintare, reiterata administrativ prin demersurile facute de insusi Grigore Antipa, in anii 1911, 1941, apoi in 1958 si 1998, cand a fost adoptata o hotarare de guvern pentru extinderea muzeului", sustine Academia Romana.Potrivit comunicatului, este necesara gasirea unei solutii "rationale" si "eficiente" pentru infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului, in urma unei "analize atente", astfel incat sa nu fie afectate interesele niciunei alte institutii si sa nu se genereze "false conflicte"."Suntem convinsi ca factorii administrativi si decizionali vor identifica modalitatile optime de a raspunde nevoilor de functionare ale celor doua institutii care, prin activitatea si patrimoniul lor, fac cinste culturii, stiintei si istoriei Romaniei", adauga Academia Romana.